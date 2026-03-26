В Украине запустили единую систему управления дронами для всей армии

В Украине запустили единую систему управления дронами / Минобороны

В Украине завершено внедрение цифровой системы управления беспилотниками Mission Control во всех корпусах и группировках войск. Масштабирование решения, являющегося частью экосистемы DELTA, удалось реализовать всего за два месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Систему запустили всего два месяца назад, и за это время ее удалось масштабировать на всю армию. Mission Control обеспечивает командирам полную картину применения беспилотников от планирования операций до оценки их результативности.

В системе фиксируется вся деятельность беспилотных подразделений, в том числе выполнение задач по разведке, поражению, минированию, логистике и эвакуации. Данные автоматически структурируются в виде аналитических панелей, что позволяет быстро принимать решения на всех уровнях управления от батальонов до Генерального штаба.

Параллельно с внедрением системы Минобороны отменило бумажные и табличные отчеты, ранее использовавшиеся для учета работы беспилотников. В частности, речь идет о формах 5.31 и 5.32, заполнение которых занимало у подразделений несколько часов и замедляло передачу информации.

Теперь после внесения данных в Mission Control, система автоматически формирует аналитику, доступную для командиров практически в режиме реального времени. Это позволяет значительно сократить бюрократию и повысить оперативность управления.

В Минобороны отмечают, что использование Mission Control является основой перехода к data-driven управления беспилотными системами. Ожидается, что это обеспечит скорейшее принятие решений, повышение эффективности боевых действий и сохранение жизни военных.

Напомним, в январе министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о запуске   Mission Control – системы управления дронами. Это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, точку запуска, маршрут и задачи.

Автор:
Татьяна Гойденко