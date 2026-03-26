В Україні запустили єдину систему управління дронами для всієї армії

В Україні завершили впровадження цифрової системи управління безпілотниками Mission Control у всіх корпусах та угрупованнях військ. Масштабування рішення, яке є частиною екосистеми DELTA, вдалося реалізувати лише за два місяці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Систему запустили лише два місяці тому, і за цей час її вдалося масштабувати на всю армію. Mission Control забезпечує командирам повну картину застосування безпілотників — від планування операцій до оцінки їх результативності.

У системі фіксується вся діяльність безпілотних підрозділів, зокрема виконання завдань із розвідки, ураження, мінування, логістики та евакуації. Дані автоматично структуруються у вигляді аналітичних панелей, що дозволяє швидко ухвалювати рішення на всіх рівнях управління — від батальйонів до Генерального штабу.

Паралельно з впровадженням системи Міноборони скасувало паперові та табличні звіти, які раніше використовувалися для обліку роботи безпілотників. Зокрема, йдеться про форми 5.31 і 5.32, заповнення яких займало у підрозділів кілька годин і уповільнювало передачу інформації.

Тепер після внесення даних у Mission Control система автоматично формує аналітику, доступну для командирів практично в режимі реального часу. Це дозволяє значно скоротити бюрократію та підвищити оперативність управління.

У Міноборони зазначають, що впровадження Mission Control є основою переходу до data-driven управління безпілотними системами. Очікується, що це забезпечить швидше ухвалення рішень, підвищення ефективності бойових дій та збереження життя військових.

Нагадаємо, в січні міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами. Це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.