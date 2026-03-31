Більша дальність і захищений зв’язок: в Україні протестували нове покоління бомберів (ФОТО)

Міноборони тестує нове покоління дронів-бомберів із захищеним зв’язком та збільшеною дальністю / Міноборони

У Міністерстві оборони України протестували нове покоління українських безпілотних бомбардувальників. 18 інженерних команд презентували свої рішення задачі щодо збільшення ворожих втрат до -50 000 осіб на місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, бомбери - це українська інновація, яка стала незамінною зброєю на полі бою. Вони знищують піхоту, техніку, укріплення та допомагають із логістикою на передовій.

“Нове покоління бомберів - це більша дальність, вища вантажопідйомність, захищений зв’язок і можливість управляти з безпечних позицій”, - наголосив Федоров.

Що випробували?

У тестах взяли участь 18 команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту.

Малі бомбери - швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів й ефективно працювати по піхоті та легкій техніці.

Важкі бомбери - із навантаженням у десятки кілограмів, для ураження важкої техніки, укріплень та виконання логістичних місій.

Кожен борт проходив перевірку: 20 км під дією РЕБ, ураження цілі та повернення назад. Фокус - стійкий і захищений зв’язок, який створює можливості працювати на великих відстанях.

"За результатами тестувань уже є розробки, готові до роботи в складних умовах. Наступний крок - випробування на бойових, масштабування ефективних рішень та їх постачання на фронт", - розповів міністр.

Нагадаємо, в Україні завершили впровадження цифрової системи управління безпілотниками Mission Control у всіх корпусах та угрупованнях військ. Масштабування рішення, яке є частиною екосистеми DELTA, вдалося реалізувати лише за два місяці.

Автор:
Світлана Манько