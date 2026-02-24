Больше денег и бонусов: что предусматривает новый закон для работников внешкольников образования

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий государственным и коммунальным учреждениям внешкольного образования большую финансовую автономию. Теперь они могут самостоятельно устанавливать оклады, доплаты, надбавки и вознаграждения работникам, а также вводить дополнительные формы материального стимулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Об оплате труда в заведениях внешкольного образования

Закон направлен на расширение денежной автономии государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

Теперь учредители таких учреждений будут иметь право самостоятельно определять должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения для работников, превышая установленные Кабинетом министров нормы. Кроме того, они могут вводить дополнительные формы материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.

Согласно пояснительной записке, законопроект не создает дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Он только предоставляет учредителям государственных и коммунальных учреждений право самостоятельно определять возможности материального стимулирования работников в пределах имеющихся бюджетных средств или других источников финансирования.

Принятие законопроекта позволит учреждениям внешкольного образования гибко распоряжаться собственными бюджетными поступлениями для стимулирования развития сферы и повышения уровня оплаты труда педагогов. Это будет способствовать:

улучшению материального положения работников;

повышению престижа и мотивации педагогического труда;

сохранению кадрового потенциала;

повышению качества образовательных услуг во внешкольном образовании.

Напомним, в госбюджете на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма оповышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.