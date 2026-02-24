Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Больше денег и бонусов: что предусматривает новый закон для работников внешкольников образования

учитель
Как новый закон повысит зарплаты и мотивацию во внешкольных учреждениях. / Pixabay

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий государственным и коммунальным учреждениям внешкольного образования большую финансовую автономию. Теперь они могут самостоятельно устанавливать оклады, доплаты, надбавки и вознаграждения работникам, а также вводить дополнительные формы материального стимулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Об оплате труда в заведениях внешкольного образования

Закон направлен на расширение денежной автономии государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

Теперь учредители таких учреждений будут иметь право самостоятельно определять должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения для работников, превышая установленные Кабинетом министров нормы. Кроме того, они могут вводить дополнительные формы материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.

Согласно пояснительной записке, законопроект не создает дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Он только предоставляет учредителям государственных и коммунальных учреждений право самостоятельно определять возможности материального стимулирования работников в пределах имеющихся бюджетных средств или других источников финансирования.

Принятие законопроекта позволит учреждениям внешкольного образования гибко распоряжаться собственными бюджетными поступлениями для стимулирования развития сферы и повышения уровня оплаты труда педагогов. Это будет способствовать:

  • улучшению материального положения работников;
  • повышению престижа и мотивации педагогического труда;
  • сохранению кадрового потенциала;
  • повышению качества образовательных услуг во внешкольном образовании.

Напомним, в госбюджете на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма оповышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.

Автор:
Ольга Опенько