Більше грошей і бонусів: що передбачає новий закон для працівників позашкілля

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає державним та комунальним закладам позашкільної освіти більшу фінансову автономію. Тепер вони можуть самостійно встановлювати оклади, доплати, надбавки та винагороди для працівників, а також вводити додаткові форми матеріального стимулювання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Про оплату праці у закладах позашкільної освіти

Закон спрямований на розширення фінансової автономії державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

Відтепер засновники таких закладів матимуть право самостійно визначати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди для працівників, перевищуючи встановлені Кабінетом міністрів норми. Крім того, вони можуть запроваджувати додаткові форми матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт не створює додаткового навантаження на державний бюджет. Він лише надає засновникам державних і комунальних закладів право самостійно визначати можливості матеріального стимулювання працівників у межах наявних бюджетних коштів або інших джерел фінансування.

Ухвалення законопроєкту дозволить закладам позашкільної освіти гнучко розпоряджатися власними бюджетними надходженнями для стимулювання розвитку сфери та підвищення рівня оплати праці педагогів. Це сприятиме:

покращенню матеріального становища працівників;

підвищенню престижу та мотивації педагогічної праці;

збереженню кадрового потенціалу;

підвищенню якості освітніх послуг у позашкільній освіті.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік, який народні депутати ухвалили 3 грудня, а президент Володимир Зеленський підписав 10 грудня, враховано норму про підвищення мінімальної заробітної плати освітян у 2,5 раза.