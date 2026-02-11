"Большинство проблем можно решить": производитель кетчупа Heinz отказался делить бизнес на две компании

Kraft Heinz, известный производитель кетчупа Heinz и сыра Kraft, остановил запланированный на 2026 год план разделения бизнеса на два подразделения. В планах компании увеличение расходов на разработку новых продуктов на 20% и пересмотр ценовой политики для потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Новый генеральный директор Стив Кахиллэйн, назначенный на должность в январе, заявил: "Мой главный приоритет — возвращение бизнеса к прибыльному росту, что потребует полной сосредоточенности всех ресурсов на выполнении нашего операционного плана. Мы считаем целесообразным приостановить работу, связанную с разделением", — заявил Кахиллэйн и добавил, что "большинство проблем можно решить, они находятся под нашим контролем".

Решение позволит избежать дополнительных расходов в размере 300 миллионов долларов, связанных с процессом диссинергии в 2026 году.

Реакция рынка

После обнародования решения акции Kraft Heinz упали на 6%. Аналитики рынка, в частности Эндрю Лазард из Barclays, отмечают: "Мы однозначно рассматриваем план более существенного реинвестирования и приостановки запланированного отделения как правильный набор первых шагов, но понимаем, что изменение тенденции долгосрочного снижения доли рынка, вероятно, займет некоторое время".

Дополнительным фактором давления на акции стала информация о возможном выходе Berkshire Hathaway из состава акционеров (доля 27,5%).

Новая стратегия развития

Для преодоления слабого спроса и оттока клиентов к более дешевым аналогам, Kraft Heinz предпринимает следующие шаги:

инвестирует 600 миллионов долларов в стимулирование бизнеса в США;

увеличит бюджет исследований и разработок (R&D) новых продуктов на 20% в 2026 году;

внедрит более доступные цены для потребителей.

По данным KPMG, отказ от раздела Kraft Heinz является редким для корпоративного сектора, поскольку только одна из десяти компаний обычно отменяет уже анонсированное обособление подразделений.

О Kraft Heinz

Kraft Heinz – американская пищевая компания, созданная в 2015 году путем объединения Kraft Foods и Heinz. Является третьей по величине компанией по производству продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятой по величине в мире с годовой выручкой на сумму более 26 млрд . долларов по состоянию на 2018 год.

Кроме торговых марок Kraft и Heinz, компании также принадлежат более 20 других марок, в частности Boca Burger, Gevalia coffee, Grey Poupon, That's Good!, Oscar Mayer и другие. Производитель занимал 114 место в списке Fortune 500 крупнейших корпораций США за 2018 год по общему доходу.

Напомним, 2 сентября 2025 года компания Kraft Heinz объявила о планах разделить бизнес на две отдельные компании. Это решение отменило бы соглашение, заключенное около десяти лет назад, которое создало одного из крупнейших продавцов упакованных продуктов в мире.