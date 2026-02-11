"Більшість проблем можна вирішити": виробник кетчупу Heinz відмовився ділити бізнес на дві компанії

Kraft Heinz, відомий виробник кетчупу Heinz та сиру Kraft, зупинив запланований на 2026 рік план розділення бізнесу на два підрозділи. У планах компанії — збільшення витрат на розробку нових продуктів на 20% та перегляд цінової політики для споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Новий генеральний директор Стів Кахіллейн, призначений на посаду у січні, заявив: "Мій головний пріоритет — повернення бізнесу до прибуткового зростання, що вимагатиме повної зосередженості всіх ресурсів на виконанні нашого операційного плану. Ми вважаємо за доцільне призупинити роботу, пов’язану з розділенням", — заявив Кахіллейн і додав, що "більшість проблем можна вирішити, вони знаходяться під нашим контролем".

Рішення дозволить уникнути додаткових витрат у розмірі 300 мільйонів доларів, пов'язаних із процесом диссинергії у 2026 році.

Реакція ринку

Після оприлюднення рішення акції Kraft Heinz впали на 6%. Аналітики ринку, зокрема Ендрю Лазард із Barclays, зазначають: "Ми однозначно розглядаємо план суттєвішого реінвестування та призупинення запланованого відділення як правильний набір перших кроків, але розуміємо, що зміна тенденції довгострокового зниження частки ринку, ймовірно, займе деякий час".

Додатковим фактором тиску на акції стала інформація про можливий вихід Berkshire Hathaway зі складу акціонерів (частка 27,5%).

Нова стратегія розвитку

Для подолання слабкого попиту та відтоку клієнтів до дешевших аналогів, Kraft Heinz впроваджує наступні кроки:

інвестує 600 мільйонів доларів на стимулювання бізнесу в США;

збільшить бюджет досліджень та розробок (R&D) нових продуктів на 20% у 2026 році;

впровадить доступніші ціни для споживачів.

За даними KPMG, відмова від поділу Kraft Heinz є рідкісною для корпоративного сектору, оскільки лише одна з десяти компаній зазвичай скасовує вже анонсоване відокремлення підрозділів.

Про Kraft Heinz

Kraft Heinz — американська харчова компанія, утворена у 2015 році шляхом об'єднання Kraft Foods та Heinz. Є третьою за величиною компанією з виробництва продуктів харчування та напоїв у Північній Америці та п'ятою за величиною у світі з річною виручкою на суму понад 26 млрд доларів станом на 2018 рік.

Окрім торгових марок Kraft та Heinz, компанії також належать понад 20 інших марок, зокрема, Boca Burger, Gevalia coffee, Grey Poupon, That's Good!, Oscar Mayer та інші. Виробник посідав 114-те місце у списку Fortune 500 найбільших корпорацій США за 2018 рік за загальним доходом.

Нагадаємо, 2 вересня 2025 року компанія Kraft Heinz оголосила про плани розділити бізнес на дві окремі компанії. Це рішення скасовало б угоду, укладену близько десяти років тому, яка створила одного з найбільших продавців упакованих продуктів у світі.