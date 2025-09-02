Виробник кетчупу Heinz ухвалив рішення розділити бізнес на дві компанії: що відомо

Компанія Kraft Heinz, відомий виробник кетчупу Heinz та сиру Kraft, оголосила про плани розділити бізнес на дві окремі компанії. Це рішення скасовує угоду, укладену близько десяти років тому, яка створила одного з найбільших продавців упакованих продуктів у світі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Злиття Kraft та Heinz десять років тому, ініційоване 3G Capital та Berkshire Hathaway Воррена Баффета, створило гіганта в галузі, але згодом компанія зіткнулася з новими викликами: зростанням попиту на здоровіші продукти та інфляцією, яка змушує споживачів економити.

Мета поділу

Мета полягає в тому, щоб перевести відстаючі основні продукти харчування в нову структуру, що дасть її популярним продуктам більше простору для розвитку, а керівництву — більше можливостей для кращого розвитку кожного аспекту бізнесу.

Перша компанія об’єднає швидкозростаючі бренди, такі як кетчуп Heinz, сир Kraft Singles та вершковий сир Philadelphia. Наразі цей підрозділ генерує 15,4 мільярда доларів продажів.

Друга компанія зосередиться на продуктах, що розвиваються повільніше, включаючи хот-доги Oscar Mayer та інші обідні набори, з доходом у 10,4 мільярда доларів.

"Складність нашої поточної структури ускладнює ефективний розподіл капіталу, визначення пріоритетів ініціатив та масштабування в наших найперспективніших сферах. Розділившись на дві компанії, ми можемо виділити правильний рівень уваги та ресурсів для розкриття потенціалу кожного бренду", – сказав Мігель Патрісіо , нинішній голова Kraft Heinz.

Такий крок компанії не є чимось новим на ринку харчових продуктів. Раніше подібне рішення прийняли такі гіганти, як Kellogg, яка у 2023 році розділилася на дві фірми: WK Kellogg (злаки) та Kellanova (снеки). Ці компанії згодом були придбані приватними інвесторами, і аналітики прогнозують схожу долю для нових підрозділів Kraft Heinz.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Kraft Heinz інвестує 3 мільярди доларів в модернізацію своїх заводів у США. Це стане найбільшою інвестицією компанії за останнє десятиліття, незважаючи на те, що прогнози спаду продажів та прибутків виробника.