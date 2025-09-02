Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Производитель кетчупа Heinz принял решение разделить бизнес на две компании: что известно

здание Heinz, автомобили
Heinz решил разделиться на две компании. / Википедия

Компания Kraft Heinz, известный производитель кетчупа Heinz и сыра Kraft, объявила о планах разделить бизнес на две отдельные компании. Это решение отменяет соглашение, заключенное около десяти лет назад, которое создало одного из крупнейших продавцов упакованных продуктов в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Слияние Kraft и Heinz десять лет назад, инициированное 3G Capital и Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, создало гиганта в отрасли, но впоследствии компания столкнулась с новыми вызовами: ростом спроса на более здоровые продукты и инфляцией, которая заставляет потребителей экономить.

Цель разделения

Цель состоит в том, чтобы перевести отстающие основные продукты питания в новую структуру, что даст ее популярным продуктам больше пространства для развития, а руководству больше возможностей для лучшего развития каждого аспекта бизнеса.

Первая компания объединит быстрорастущие бренды, такие как кетчуп Heinz, сыр Kraft Singles и сыр Filadelphia. В настоящее время это подразделение генерирует 15,4 миллиарда долларов продаж.

Вторая компания сосредоточится на медленнее развивающихся продуктах, включая хот-доги Oscar Mayer и другие обеденные наборы, с доходом в 10,4 миллиарда долларов.

"Сложность нашей текущей структуры усложняет эффективное распределение капитала, определение приоритетов инициатив и масштабирования в наших перспективных сферах. Разделившись на две компании, мы можем выделить правильный уровень внимания и ресурсов для раскрытия потенциала каждого бренда", - сказал Мигель Патрисио, нынешний глава Kraft Heinz.

Такой шаг компании не является новым на рынке пищевых продуктов. Ранее подобное решение приняли такие гиганты как Kellogg, которая в 2023 году разделилась на две фирмы: WK Kellogg (злаки) и Kellanova (снеки). Эти компании впоследствии были приобретены частными инвесторами, и аналитики прогнозируют похожую участь для новых подразделений Kraft Heinz.

Напомним, в мае сообщалось, что Kraft Heinz инвестирует 3 миллиарда долларов в модернизацию своих заводов в США. Это станет самой большой инвестицией компании за последнее десятилетие, несмотря на то, что прогнозы спада продаж и прибыли производителя.

Автор:
Татьяна Ковальчук