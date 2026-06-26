Bosch меняет гендиректора из-за сокращения тысяч рабочих мест: кто возглавит компанию

Глава компании Bosch Штефан Хартунг покидает свой пост на фоне массовых увольнений работников, руководимых для вывода автогиганта из кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Кадровые изменения и причины отставки

60-летний Хартунг, возглавлявший Bosch с 2022 года, обратился с просьбой об увольнении после тесных консультаций с руководством компании. Свой шаг он обосновал намерением посвятить себя "новым социальным обязательствам и предпринимательским задачам".

С 1 июля 2026 года должность генерального директора займет его нынешний заместитель, 58-летний Кристиан Фишер (Christian Fischer).

В то же время, финансовый директор Маркус Форшнер и руководитель подразделения мобильности Маркус Гайн станут новыми созаместителями СЕО.

Глобальный спад и антикризисные меры Bosch

Немецкий гигант со штатом более 400 000 сотрудников и годовым доходом в 91 млрд евро остро отреагировал на стагнацию в мировом автопроме.

Главными факторами давления на бизнес Bosch стали неравномерный спрос на электромобили, из-за которого клиенты сворачивают свои EV-стратегии, жесткая конкуренция со стороны более дешевых производителей из Китая, а также новые американские тарифы и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Реагируя на эти сложные рыночные условия и падение доходности, компания ранее детализировала планы по оптимизации расходов, предусматривающих сокращение в общей сложности 18 500 рабочих мест. В частности, в ближайшее время волна увольнений коснется 13 000 сотрудников ключевого подразделения мобильности (Mobility).

"Решение Bosch о массовых сокращениях стало сигналом тревоги для всего европейского автопрома. Аналогичные меры по жесткой экономии и урезанию штата уже внедряют и прямые конкуренты компании, такие как Continental SE и ZF Friedrichshafen AG", - отмечают аналитики рынка.

Напомним, в апреле 2025 года немецкая компания Bosch, насчитывающая более 418 000 сотрудников по всему миру, объявила о закрытии двух заводов в Германии в инструментальном секторе. Более 500 человек могут потерять работу.

Ранее в начале 2024 года концерн Bosch анонсировал сокращение 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке программного обеспечения до конца 2026 года.