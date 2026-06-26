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Bosch меняет гендиректора из-за сокращения тысяч рабочих мест: кто возглавит компанию

Bosch
Bosch меняет генерального директора / Depositphotos

Глава компании Bosch Штефан Хартунг покидает свой пост на фоне массовых увольнений работников, руководимых для вывода автогиганта из кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Кадровые изменения и причины отставки

60-летний Хартунг, возглавлявший Bosch с 2022 года, обратился с просьбой об увольнении после тесных консультаций с руководством компании. Свой шаг он обосновал намерением посвятить себя "новым социальным обязательствам и предпринимательским задачам".

С 1 июля 2026 года должность генерального директора займет его нынешний заместитель, 58-летний Кристиан Фишер (Christian Fischer).

В то же время, финансовый директор Маркус Форшнер и руководитель подразделения мобильности Маркус Гайн станут новыми созаместителями СЕО.

Глобальный спад и антикризисные меры Bosch

Немецкий гигант со штатом более 400 000 сотрудников и годовым доходом в 91 млрд евро остро отреагировал на стагнацию в мировом автопроме.

Главными факторами давления на бизнес Bosch стали неравномерный спрос на электромобили, из-за которого клиенты сворачивают свои EV-стратегии, жесткая конкуренция со стороны более дешевых производителей из Китая, а также новые американские тарифы и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Реагируя на эти сложные рыночные условия и падение доходности, компания ранее детализировала планы по оптимизации расходов, предусматривающих сокращение в общей сложности 18 500 рабочих мест. В частности, в ближайшее время волна увольнений коснется 13 000 сотрудников ключевого подразделения мобильности (Mobility).

"Решение Bosch о массовых сокращениях стало сигналом тревоги для всего европейского автопрома. Аналогичные меры по жесткой экономии и урезанию штата уже внедряют и прямые конкуренты компании, такие как Continental SE и ZF Friedrichshafen AG", - отмечают аналитики рынка.

Напомним, в апреле 2025 года немецкая компания Bosch, насчитывающая более 418 000 сотрудников по всему миру,   объявила о закрытии двух заводов в Германии   в инструментальном секторе. Более 500 человек могут потерять работу.

Ранее в начале 2024 года концерн Bosch анонсировал сокращение 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке программного обеспечения до конца 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб