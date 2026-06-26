Bosch змінює гендиректора через скорочення тисяч робочих місць: хто очолить компанію

Голова компанії Bosch Штефан Хартунг залишає свою посаду на тлі масових звільнень працівників, якими керував задля виведення автогіганта з кризи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Кадрові зміни та причини відставки

60-річний Хартунг, який очолював Bosch з 2022 року, звернувся з проханням про звільнення після тісних консультацій із керівництвом компанії. Свій крок він обґрунтував наміром присвятити себе "новим соціальним зобов’язанням та підприємницьким завданням".

З 1 липня 2026 року посаду генерального директора обійме його нинішній заступник, 58-річний Крістіан Фішер (Christian Fischer). Водночас фінансовий директор Маркус Форшнер та керівник підрозділу мобільності Маркус Гайн стануть новими співзаступниками СЕО.

Глобальний спад та антикризові заходи Bosch

Німецький гігант із штатом понад 400 000 співробітників та річним доходом у 91 млрд євро гостро відреагував на стагнацію у світовому автопромі.

Головними факторами тиску на бізнес Bosch стали нерівномірний попит на електромобілі, через який клієнти згортають свої EV-стратегії, жорстка конкуренція з боку дешевших виробників із Китаю, а також нові американські тарифи та геополітична напруженість на Близькому Сході.

Реагуючи на ці складні ринкові умови та падіння прибутковості, компанія раніше деталізувала плани щодо оптимізації витрат, які передбачають скорочення загалом 18 500 робочих місць. Зокрема, найближчим часом хвиля звільнень зачепить 13 000 співробітників ключового підрозділу мобільності (Mobility).

"Рішення Bosch про масові скорочення стало сигналом тривоги для всього європейського автопрому. Аналогічні заходи з жорсткої економії та урізання штату вже впроваджують і прямі конкуренти компанії, такі як Continental SE та ZF Friedrichshafen AG", — зазначають аналітики ринку.

Нагадаємо, в квітні 2025 року німецька компанія Bosch, яка налічує понад 418 000 співробітників по всьому світу, оголосила про закриття двох заводів у Німеччині в інструментальному секторі. Понад 500 працівників можуть втратити роботу.

Раніше, на початку 2024 року концерн Bosch анонсував скорочення 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.