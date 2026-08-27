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Бразилия подала иск против платформы Discord на $97 млн из-за угроз для детей
Правительство Бразилии подало коллективный гражданский иск против популярного чат-сервиса Discord, требуя компенсации морального ущерба на сумму 500 млн реалов ($97 млн) из-за систематического невыполнения законодательства по защите детей и подростков.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.
Кроме денежной компенсации, иск в федеральный суд требует от платформы ввести надежную систему верификации возраста, инструменты родительского контроля, изменить подходы к модерации контента и ограничить отдельные коммуникационные функции.
За промедление с выполнением этих требований власти просят наложить на компанию ежедневный штраф в размере 500 тысяч реалов ($97 тысяч).
Конфликт с регулятором и позиция сторон
Судебный иск стал продолжением ограничений: в начале августа национальный орган по защите данных Бразилии уже приостановил работу функции видеотрансляций в приложении Discord из-за опасений за безопасность несовершеннолетних.
В Discord назвали судебный иск непропорциональным, заявив, что он не отражает реальных усилий сервиса в сфере безопасности. В компании отметили, что предлагали правительству план усиления мер защиты через технические усовершенствования и финансовые инвестиции.
В то же время генеральный прокурор Бразилии Жорже Мессиас заявил журналистам, что платформа отказалась заключить юридически обязательственное соглашение с властями, которое заставило бы сервис официально гарантировать выполнение бразильских правовых норм.
Напомним, ранее Meta заблокировала более 750 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета соцсетей. Меры были приняты в Австралии в рамках выполнения жесткого законодательства по ограничению использования соцсетей несовершеннолетними до 16 лет.