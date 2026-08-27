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Бразилия подала иск против платформы Discord на $97 млн из-за угроз для детей

Discord
Бразилия подала иск против платформы Discord на $97 млн из-за угроз для детей / Shutterstock

Правительство Бразилии подало коллективный гражданский иск против популярного чат-сервиса Discord, требуя компенсации морального ущерба на сумму 500 млн реалов ($97 млн) из-за систематического невыполнения законодательства по защите детей и подростков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Кроме денежной компенсации, иск в федеральный суд требует от платформы ввести надежную систему верификации возраста, инструменты родительского контроля, изменить подходы к модерации контента и ограничить отдельные коммуникационные функции.

За промедление с выполнением этих требований власти просят наложить на компанию ежедневный штраф в размере 500 тысяч реалов ($97 тысяч).

Конфликт с регулятором и позиция сторон

Судебный иск стал продолжением ограничений: в начале августа национальный орган по защите данных Бразилии уже приостановил работу функции видеотрансляций в приложении Discord из-за опасений за безопасность несовершеннолетних.

В Discord назвали судебный иск непропорциональным, заявив, что он не отражает реальных усилий сервиса в сфере безопасности. В компании отметили, что предлагали правительству план усиления мер защиты через технические усовершенствования и финансовые инвестиции.

В то же время генеральный прокурор Бразилии Жорже Мессиас заявил журналистам, что платформа отказалась заключить юридически обязательственное соглашение с властями, которое заставило бы сервис официально гарантировать выполнение бразильских правовых норм.

Напомним, ранее Meta заблокировала более 750 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета соцсетей. Меры были приняты в Австралии в рамках выполнения жесткого законодательства по ограничению использования соцсетей несовершеннолетними до 16 лет.

Автор:
Максим Кольц

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