Бразилія подала позов проти платформи Discord на $97 млн через загрози для дітей

Уряд Бразилії подав колективний цивільний позов проти популярного чат-сервісу Discord, вимагаючи компенсації моральної шкоди на суму 500 млн реалів ($97 млн) через систематичне невиконання законодавства щодо захисту дітей і підлітків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Окрім грошової компенсації, позов до федерального суду вимагає від платформи запровадити надійну систему верифікації віку, інструменти батьківського контролю, змінити підходи до модерації контенту та обмежити окремі комунікаційні функції.

За зволікання з виконанням цих вимог влада просить накласти на компанію щоденний штраф у розмірі 500 тисяч реалів ($97 тисяч).

Конфлікт із регулятором та позиція сторін

Судовий позов став продовженням обмежень: на початку серпня національний орган із захисту даних Бразилії уже призупинив роботу функції відеотрансляцій у додатку Discord через побоювання за безпеку неповнолітніх.

У Discord назвали судовий позов непропорційним і заявили, що він не відображає реальних зусиль сервісу у сфері безпеки. У компанії зазначили, що пропонували уряду план посилення заходів захисту через технічні вдосконалення та фінансові інвестиції.

Водночас генеральний прокурор Бразилії Жорже Мессіас заявив журналістам, що платформа відмовилася укласти юридично зобов'язальну угоду з владою, яка б змусила сервіс офіційно гарантувати виконання бразильських правових норм.

Нагадаємо, раніше Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів підлітків через заборону соцмереж. Заходи було вжито в Австралії в межах виконання жорсткого законодавства щодо обмеження використання соцмереж неповнолітніми до 16 років.