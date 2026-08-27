Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Готівковий курс:

USD

44,78

44,68

EUR

52,15

51,95

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бразилія подала позов проти платформи Discord на $97 млн через загрози для дітей

Discord
Бразилія подала позов проти платформи Discord на $97 млн через загрози для дітей / Shutterstock

Уряд Бразилії подав колективний цивільний позов проти популярного чат-сервісу Discord, вимагаючи компенсації моральної шкоди на суму 500 млн реалів ($97 млн) через систематичне невиконання законодавства щодо захисту дітей і підлітків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Окрім грошової компенсації, позов до федерального суду вимагає від платформи запровадити надійну систему верифікації віку, інструменти батьківського контролю, змінити підходи до модерації контенту та обмежити окремі комунікаційні функції. 

За зволікання з виконанням цих вимог влада просить накласти на компанію щоденний штраф у розмірі 500 тисяч реалів ($97 тисяч).

Конфлікт із регулятором та позиція сторін

Судовий позов став продовженням обмежень: на початку серпня національний орган із захисту даних Бразилії уже призупинив роботу функції відеотрансляцій у додатку Discord через побоювання за безпеку неповнолітніх.

У Discord назвали судовий позов непропорційним і заявили, що він не відображає реальних зусиль сервісу у сфері безпеки. У компанії зазначили, що пропонували уряду план посилення заходів захисту через технічні вдосконалення та фінансові інвестиції.

Водночас генеральний прокурор Бразилії Жорже Мессіас заявив журналістам, що платформа відмовилася укласти юридично зобов'язальну угоду з владою, яка б змусила сервіс офіційно гарантувати виконання бразильських правових норм.

Нагадаємо, раніше Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів підлітків через заборону соцмереж. Заходи було вжито в Австралії в межах виконання жорсткого законодавства щодо обмеження використання соцмереж неповнолітніми до 16 років.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності