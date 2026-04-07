Бразилия внесла китайскую компанию BYD в "список позора" из-за нарушения прав работников

Министерство труда и занятости Бразилии (MTE) внесло китайского производителя автомобилей BYD в официальный реестр работодателей, использовавших труд в условиях, подобных рабству – так называемого "списка позора". Такое решение было принято после расследования событий 2024 года.

Как пишет Reuters

Тогда выяснилось, что 163 китайских рабочих, нанятых на строительство завода электрокаров, стали жертвами злоупотреблений в трудовых договорах.

Согласно контракту, работники должны были передать свои паспорта работодателю. Большая часть их заработной платы направлялась непосредственно в Китай. Кроме того, каждый должен оплатить депозит в размере почти 900 долларов (около 37 000 грн), который возвращали только после шести месяцев работы.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали ненадлежащие условия проживания. В отчете отмечено: "Тридцать один рабочий был набит в одном доме только с одной ванной комнатой и едой, наваленной на землю вместе с личными вещами...".

Кроме того, по данным MTE, рабочий день достигал 10 часов с нерегулярными выходными, а работники были вынуждены отдыхать в ненадлежащих условиях, часто на строительных материалах. Опасные условия труда в сочетании с изнурительными рабочими днями приводили к частым несчастным случаям на производстве.

Условия проживания строителей завода BYD в Бразилии/Фото: MTE

Подрядчик Jinjiang Group, занимавшийся наймом персонала, отрицает обвинения. В BYD утверждали, что не знали о нарушениях до момента обнародования информации в СМИ. Однако власти Бразилии настаивают, что заказчик должен контролировать условия работы на собственных объектах.

Последствия для компании включают:

репутационные потери на самом большом внешнем рынке;

запрет на получение определенных банковских кредитов;

обязательство выплатить компенсации пострадавшим для исключения из списка.

Несмотря на расследование, завод приступил к работе. В октябре 2024 года в торжественном открытии принял участие президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. К настоящему моменту предприятие уже выпустило более 25 000 транспортных средств.

Что такое Lista Suja?

Так называемый "список позора" (Lista Suja) в Бразилии - это официальный реестр, публикуемый дважды в год. Попадание в него означает, что государственные инспекторы подтвердили факты рабского труда. Компании находятся в списке два года. Если за это время они выплачивают все штрафы и улучшают условия, то их удаляют из перечня.

