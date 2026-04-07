Бразилия внесла китайскую компанию BYD в "список позора" из-за нарушения прав работников

bangkok, thailand, март, byd
Компания BYD попала в скандал в Бразилии / Depositphotos

Министерство труда и занятости Бразилии (MTE) внесло китайского производителя автомобилей BYD в официальный реестр работодателей, использовавших труд в условиях, подобных рабству – так называемого "списка позора". Такое решение было принято после расследования событий 2024 года.

Об этом информирует Reuters

Тогда выяснилось, что 163 китайских рабочих, нанятых на строительство завода электрокаров, стали жертвами злоупотреблений в трудовых договорах.

Согласно контракту, работники должны были передать свои паспорта работодателю. Большая часть их заработной платы направлялась непосредственно в Китай. Кроме того, каждый должен оплатить депозит в размере почти 900 долларов (около 37 000 грн), который возвращали только после шести месяцев работы.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали ненадлежащие условия проживания. В отчете отмечено: "Тридцать один рабочий был набит в одном доме только с одной ванной комнатой и едой, наваленной на землю вместе с личными вещами...".

Кроме того, по данным MTE, рабочий день достигал 10 часов с нерегулярными выходными, а работники были вынуждены отдыхать в ненадлежащих условиях, часто на строительных материалах. Опасные условия труда в сочетании с изнурительными рабочими днями приводили к частым несчастным случаям на производстве.

Условия проживания строителей завода BYD в Бразилии/Фото: MTE

Подрядчик Jinjiang Group, занимавшийся наймом персонала, отрицает обвинения. В BYD утверждали, что не знали о нарушениях до момента обнародования информации в СМИ. Однако власти Бразилии настаивают, что заказчик должен контролировать условия работы на собственных объектах.

Последствия для компании включают:

  • репутационные потери на самом большом внешнем рынке;
  • запрет на получение определенных банковских кредитов;
  • обязательство выплатить компенсации пострадавшим для исключения из списка.

Несмотря на расследование, завод приступил к работе. В октябре 2024 года в торжественном открытии принял участие президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. К настоящему моменту предприятие уже выпустило более 25 000 транспортных средств.

Что такое Lista Suja?

Так называемый "список позора" (Lista Suja) в Бразилии - это официальный реестр, публикуемый дважды в год. Попадание в него означает, что государственные инспекторы подтвердили факты рабского труда. Компании находятся в списке два года. Если за это время они выплачивают все штрафы и улучшают условия, то их удаляют из перечня.

Автор:
Татьяна Ковальчук