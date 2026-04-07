Бразилія внесла китайську компанію BYD до "списку ганьби" через порушення прав працівників

Міністерство праці й зайнятості Бразилії (MTE) внесло китайського виробника автомобілів BYD до офіційного реєстру роботодавців, які використовували працю в умовах, подібних до рабства – так званого "списку ганьби". Таке рішення ухвалили після розслідування подій 2024 року.

Тоді з'ясувалося, що 163 китайських робітників, найнятих для будівництва заводу електрокарів, стали жертвами зловживань у трудових договорах.

Згідно з контрактом, працівники мали передати свої паспорти роботодавцю. Більша частина їхньої заробітної плати надсилалася безпосередньо до Китаю. Крім того, кожен мав сплатити депозит у розмірі майже 900 доларів (близько 37 000 грн), який повертали лише після шести місяців роботи.

Під час перевірки інспектори зафіксували неналежні умови проживання. У звіті зазначено: "Тридцять один робітник був набитий в одному будинку лише з однією ванною кімнатою та їжею, наваленою на землю разом з особистими речами...".

Крім того, за даними MTE, робочий день сягав 10 годин, з нерегулярними вихідними, а працівники були змушені відпочивати в неналежних умовах, часто на будівельних матеріалах. Небезпечні умови праці в поєднанні з виснажливими робочими днями призводили до частих нещасних випадків на виробництві.

Умови проживання будівельників заводу BYD у Бразилії / Фото: MTE

Підрядник Jinjiang Group, який займався наймом персоналу, заперечує звинувачення. У BYD стверджували, що не знали про порушення до моменту оприлюднення інформації у медіа. Проте влада Бразилії наполягає, що замовник має контролювати умови роботи на власних об'єктах.

Наслідки для компанії включають:

репутаційні втрати на найбільшому зовнішньому ринку;

заборону на отримання певних банківських кредитів;

зобов'язання виплатити компенсації постраждалим для виключення зі списку.

Попри розслідування, завод розпочав роботу. У жовтні 2024 року в урочистому відкритті взяв участь президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. На цей момент підприємство вже випустило понад 25 000 транспортних засобів.

Що таке Lista Suja?

Так званий "список ганьби" (Lista Suja) у Бразилії — це офіційний реєстр, який публікується двічі на рік. Потрапляння до нього означає, що державні інспектори підтвердили факти рабської праці. Компанії перебувають у списку два роки. Якщо за цей час вони виплачують усі штрафи та покращують умови, їх видаляють з переліку.

