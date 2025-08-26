Бренд или цена: как изменилось покупательное поведение украинцев в текущем году

Покупательное поведение украинцев в 2025 году претерпело значительные изменения. Украинцы адаптируются к продолжительному стрессу. Под влиянием войны трансформировались приоритеты во время покупок: потребители все чаще предпочитают цену, а не бренд, а импульсивные покупки снова становятся частью жизни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные компании Gradus Research.

Новое исследование покупательского поведения украинцев выявило несколько ключевых тенденций, значительно отличающихся от предыдущих лет.

Бренд или цена: что важнее?

Согласно опросу, в марте 2025 года доля тех, кто не обращает внимания на бренд, выросла до 44% (по сравнению с 33% в декабре 2022 года). Это свидетельствует о том, что для многих украинцев цена становится более важным фактором, чем бренд. Эта тенденция особенно заметна в небольших населённых пунктах.

В то же время 50% респондентов все еще предпочитают любимые бренды, а 39% готовы экспериментировать с новыми марками. К экспериментам наиболее подвержена молодежь (поколение Z), которая готова попробовать новые продукты и советовать их друзьям и семье.

Доля тех, кто выбирает более дешевые товары, остается стабильной — около двух третей опрошенных. Однако увеличилась доля выбора в пользу более дорогих брендов среди молодежи (18-44 года), тогда как старшее поколение предпочитает экономию, даже имея возможность купить дороже.

Рост импульсивных покупок

Спонтанные покупки возвращаются. Если в начале полномасштабного вторжения этот тренд почти исчез, то в 2025 году доля импульсивных покупок выросла до 21%. Этот показатель еще выше среди молодежи.

Исследователи полагают, что импульсивные покупки являются реакцией на стресс, связанный с нестабильностью. Принцип "когда как ни сейчас" становится движущей силой для многих потребителей.

Изменение структуры затрат и экономия

Украинцы ощутимо увеличили расходы на продукты питания, коммунальные услуги и лекарства.

Больше всего опрошенные экономят на развлечениях, отдыхе и одежде. Однако самое молодое поколение меньше склонно к такой экономии.

Интересно, что доля экономящих на косметике и средствах гигиены уменьшилась. В то же время, 74% украинцев заявляют о желании покупать украинские товары, хотя на практике цена часто становится решающим фактором.

Ранее сообщалось, что украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров. Наиболее заметное сокращение – в сегменте детских товаров.