Бренд чи ціна: як змінилася купівельна поведінка українців у поточному році

Купівельна поведінка українців у 2025 році зазнала значних змін. Українці адаптуються до тривалого стресу. Під впливом війни трансформувалися пріоритети під час покупок: споживачі все частіше віддають перевагу ціні, а не бренду, а імпульсивні покупки знову стають частиною життя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані компанії Gradus Research.

Нове дослідження купівельної поведінки українців виявило кілька ключових тенденцій, які значно відрізняються від попередніх років.

Бренд чи ціна: що важливіше?

Згідно з опитуванням, у березні 2025 року частка тих, хто не звертає уваги на бренд, зросла до 44% (порівняно з 33% у грудні 2022 року). Це свідчить про те, що для багатьох українців ціна стає важливішим фактором, ніж бренд. Ця тенденція особливо помітна у невеликих населених пунктах.

Водночас, 50% респондентів все ще віддають перевагу улюбленим брендам, а 39% готові експериментувати з новими марками. До експериментів найбільше схильна молодь (покоління Z), яка готова спробувати нові продукти та радити їх друзям і родині.

Частка тих, хто обирає дешевші товари, залишається стабільною — близько двох третин опитаних. Проте збільшилася частка вибору на користь дорожчих брендів серед молоді (18-44 роки), тоді як старше покоління надає перевагу економії, навіть маючи можливість купити дорожче.

Зростання імпульсивних покупок

Спонтанні покупки повертаються. Якщо на початку повномасштабного вторгнення цей тренд майже зник, то у 2025 році частка імпульсивних покупок зросла до 21%. Цей показник ще вищий серед молоді.

Дослідники вважають, що імпульсивні покупки є реакцією на стрес, пов'язаний з нестабільністю. Принцип "коли як не зараз" стає рушійною силою для багатьох споживачів.

Зміна структури витрат та економія

Українці відчутно збільшили витрати на продукти харчування, комунальні послуги та ліки.

Найбільше опитані економлять на розвагах, відпочинку та одязі. Проте наймолодше покоління найменше схильне до такої економії.

Цікаво, що частка тих, хто економить на косметиці та засобах гігієни, зменшилася. Водночас 74% українців заявляють про бажання купувати українські товари, хоча на практиці ціна часто стає вирішальним фактором.

