Британия предоставит Украине почти $17 млн на восстановление энергетики и введет ограничения на перевозки российского СПГ
12 ноября на саммите G7 Великобритания объявила о новой поддержке Украины и намерениях ввести запрет на морские перевозки российского СПГ. 13 миллионов фунтов стерлингов ($16,9 млн) направят на проведение жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Великобритании.
"Безопасность Украины – это наша безопасность, и именно поэтому здесь, в G7, мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолевать вызовы, с которыми сталкивается сегодня мир", — отметила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Пакет помощи
Зимний пакет помощи стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов поможет Украине провести жизненно важные ремонтные работы и оказать поддержку тем, кто больше всего пострадал от отключения электроэнергии, воды и отопления, обеспечив гражданам возможность продолжать работу с освещением и отоплением, когда начнется зима.
"Наша поддержка поможет Украине восстановить жизненно важную энергетическую инфраструктуру, обеспечивая бесперебойное освещение и отопление в украинских домах, больницах и школах — даже несмотря на непрекращающиеся нападения, — что чрезвычайно важно для непоколебимой поддержки страны со стороны Великобритании", — говорится в сообщении.
Запрет на перевозку российского СПГ
Помимо финансовой поддержки Украины, Великобритания объявила о своем намерении ввести запрет на морские перевозки российского СПГ (сжиженного природного газа).
Это действие призвано значительно сократить экспорт СПГ из России и напрямую отрежет доступ Великобритании к ведущим мировым морским услугам. Запрет будет поэтапно введен в 2026 году в сотрудничестве с европейскими партнерами.
Напомним, в начале ноября Украина синхронизировала санкции с ЕС против РФ и ввела ограничения против российских субъектов добычи в Арктике .