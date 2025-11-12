Британія надасть Україні майже $17 млн на відновлення енергетики та запровадить обмеження на перевезення російського СПГ

12 листопада на саміті G7 Велика Британія оголосила про нову підтримку України та про наміри запровадити заборону на морські перевезення російського СПГ. 13 мільйонів фунтів стерлінгів ($16,9 млн) направлять на проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Міністерства закордонних справ Великої Британії.

"Безпека України – це наша безпека, і саме тому тут, у G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та долати виклики, з якими стикається світ сьогодні", — зазначила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Пакет допомоги

Зимовий пакет допомоги вартістю 13 мільйонів фунтів стерлінгів допоможе Україна провести життєво важливі ремонтні роботи та надати підтримку тим, хто найбільше постраждав від відключення електроенергії, води та опалення, забезпечивши громадян можливість продовжувати роботу з освітленням та опаленням, коли почнеться зима.

"Наша підтримка допоможе Україні відновити життєво важливу енергетичну інфраструктуру, забезпечуючи безперебійне освітлення та опалення в українських будинках, лікарнях та школах — навіть попри невпинні напади, — що є надзвичайно важливим для непохитної підтримки країни з боку Великої Британії", — йдеться у повідомленні.

Заборона на перевезення російського СПГ

Крім фінансової підтримки України, Велика Британія оголосила про свій намір запровадити заборону на морські перевезення російського СПГ (скрапленого природного газу).

Ця дія покликана значно скоротити експорт СПГ з Росії та безпосередньо відріже доступ Великої Британії до провідних світових морських послуг. Заборона буде поетапно запроваджена протягом 2026 року у співпраці з європейськими партнерами.

Нагадаємо, на початку листопада Україна синхронізувала санкції з ЄС проти РФ та ввела обмеження проти російських суб’єктів видобутку в Арктиці.