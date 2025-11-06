Україна синхронізувала санкції з ЄС та ввела обмеження проти російських суб’єктів видобутку в Арктиці

Президент Володимир Зеленський підписав два укази, які вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), спрямовані на посилення тиску на російську воєнну машину. Україна синхронізувала санкції з Євросоюзом, а також запровадила нові обмежувальні заходи проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці

Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Синхронізація з ЄС

Відсьогодні в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Цей пакет включає обмеження щодо 14 фізичних та 57 юридичних осіб, причетних до підтримки агресії та обходу санкцій. Вони стосуються експорту російських ресурсів і схем постачання електронних компонентів до РФ.

Загальний вплив 19-го пакета на скорочення російських заробітків оцінюється "щонайменше в десятки мільярдів євро щороку".

Серед підсанкційних суб'єктів:

керівництво стратегічних російських і білоруських підприємств;

підприємства російського ВПК та криптовалютні біржі;

компанії-покупці сирої нафти та золотодобувні компанії;

особи, причетні до "перевиховання" дітей на тимчасово окупованих територіях.

Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 12 пакетів санкцій із міжнародними партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та ЄС.

Санкції проти суб’єктів видобутку в Арктиці

Другий указ стосується обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. До нього увійшли 18 фізичних та 36 юридичних осіб, які забезпечують:

видобування та експорт російських енергоресурсів;

розробку й виробництво військово-інженерної техніки;

геологічну розвідку родовищ;



постачання російського вугілля на експорт в обхід санкцій.

Президент Зеленський наголосив, що цей "санкційний крок буде продовжений партнерами через урахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах".

Глава держави доручив РНБО готувати нові рішення проти суб’єктів російської пропаганди, воєнного виробництва та проти колаборантів, а також санкційну відповідь на "будь-які російські ескалації", зокрема на їхні санкції проти українських урядовців.

"Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні країни Європейського Союзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу та інші обмеження.