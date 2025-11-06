- Категория
Украина синхронизировала санкции с ЕС и ввела ограничения против российских субъектов добычи в Арктике
Президент Владимир Зеленский подписал два указа, вводимых в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные на усиление давления на российскую военную машину. Украина синхронизировала санкции с Евросоюзом, а также ввела новые ограничительные меры против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Синхронизация с ЕС
С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу 19-й пакет санкций Европейского Союза. Этот пакет включает ограничения в отношении 14 физических и 57 юридических лиц, причастных к поддержанию агрессии и обходу санкций. Они касаются экспорта российских ресурсов и схем снабжения электронных компонентов в РФ.
Общее влияние 19-го пакета на сокращение российских заработков оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.
Среди подсанкционных субъектов:
- руководство стратегических российских и белорусских предприятий;
- компании русского ВПК и криптовалютные биржи;
- компании-покупатели сырой и золотодобывающие компании;
- лица, причастные к "перевоспитанию" детей на временно оккупированных территориях.
Всего с начала года Украина синхронизировала уже 12 пакетов санкций с международными партнерами: Великобританией, Канадой, США, Японией и ЕС.
Санкции против субъектов добычи в Арктике
Второй указ касается ограничений против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике. В него вошли 18 физических и 36 юридических лиц, обеспечивающих:
- добыча и экспорт российских энергоресурсов;
- разработку и производство военно-инженерной техники;
-
геологическую разведку месторождений;
- снабжение российского угля на экспорт в обход санкций.
Президент Зеленский подчеркнул, что этот "санкционный шаг будет продолжен партнерами из-за учета наших предложений в их санкционных пакетах".
Глава государства поручил СНБО готовить новые решения против субъектов российской пропаганды, военного производства и против коллаборантов, а также санкционный ответ на "любые российские эскалации", в том числе их санкции против украинских чиновников.
"Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают должного и ощутимого ответа", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в октябре страны Европейского Союза согласовали 19-й пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российского сжиженного природного газа и другие ограничения.