Украина синхронизировала санкции с ЕС и ввела ограничения против российских субъектов добычи в Арктике

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, вводимых в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные на усиление давления на российскую военную машину. Украина синхронизировала санкции с Евросоюзом, а также ввела новые ограничительные меры против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Синхронизация с ЕС

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу 19-й пакет санкций Европейского Союза. Этот пакет включает ограничения в отношении 14 физических и 57 юридических лиц, причастных к поддержанию агрессии и обходу санкций. Они касаются экспорта российских ресурсов и схем снабжения электронных компонентов в РФ.

Общее влияние 19-го пакета на сокращение российских заработков оценивается по меньшей мере в десятки миллиардов евро ежегодно.

Среди подсанкционных субъектов:

руководство стратегических российских и белорусских предприятий;

компании русского ВПК и криптовалютные биржи;

компании-покупатели сырой и золотодобывающие компании;

лица, причастные к "перевоспитанию" детей на временно оккупированных территориях.

Всего с начала года Украина синхронизировала уже 12 пакетов санкций с международными партнерами: Великобританией, Канадой, США, Японией и ЕС.

Санкции против субъектов добычи в Арктике

Второй указ касается ограничений против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике. В него вошли 18 физических и 36 юридических лиц, обеспечивающих:

добыча и экспорт российских энергоресурсов;

разработку и производство военно-инженерной техники;

геологическую разведку месторождений;



снабжение российского угля на экспорт в обход санкций.

Президент Зеленский подчеркнул, что этот "санкционный шаг будет продолжен партнерами из-за учета наших предложений в их санкционных пакетах".

Глава государства поручил СНБО готовить новые решения против субъектов российской пропаганды, военного производства и против коллаборантов, а также санкционный ответ на "любые российские эскалации", в том числе их санкции против украинских чиновников.

"Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают должного и ощутимого ответа", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в октябре страны Европейского Союза согласовали 19-й пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российского сжиженного природного газа и другие ограничения.