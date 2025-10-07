Британская компания с орбиты Новинского получила $1,4 млн чистого убытка из-за остановки добывающих лицензий в Украине

Остановка действия специальных разрешений на разработку месторождений в Украине прогнозированно негативно повлияла на производственные и финансовые показатели британской публичной газодобывающей компании Enwell Energy, входящей в Smart Energy. Компания получила $1,4 млн чистого ущерба из-за остановки добывающих лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты деятельности Enwell Energy за 6 месяцев 2025 года, размещенные на Лондонской фондовой бирже.

Общая суммарная добыча углеводородов украинских активов на Полтавщине и Харьковщине сократилась почти в 8 раз (с учетом количества дней, которые они работали в течение отчетного периода).

Финансовые показатели также показывают значительное падение. Доход Enwell Energy снизился на 86% – до $3,4 млн против $23,7 млн долларов в 1 полугодии 2024 года.

Впервые за многие годы компания получила чистый убыток – $1,4 млн, в то время как в предыдущем году за 6 месяцев была получена чистая прибыль в $12,6 млн.

Но Enwell Energy продолжает удерживать всю украинскую команду, а также обеспечивать надлежащее рабочее состояние производственного оборудования. На эти нужды в отчетном периоде было израсходовано $1,1 млн.

"Регуляторные действия, предпринятые украинскими властями в ноябре 2024 года, которые привели к остановке наших лицензий на добычу, очень удивляют в то время, когда Украина нуждается в добыче углеводородов для обеспечения энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. Государство вынуждено искать средства на закупку дорогостоящего импортного газа. этих вопросов с правительством Украины и надеемся, что нам удастся добиться прогресса в этом направлении", - отметил CEO Enwell Energy Алексей Заец.

Почему остановилась добыча

Напомним, в октябре 2024 года Украина ввела санкции против действующих бенефициарных владельцев британской Enwell Energy , в результате чего было остановлено действие трех специальных разрешений на разработку месторождений. В настоящее время без добычи простаивают активы: Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

Остановка спецразрешений была связана с санкциями СНБО против Вадима Новинского, владельца компании Smart Holding, владевшей Smart Energy. 1 декабря 2022 г. Совет национальной безопасности и обороны решила ввести санкции против Новинского, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. Причиной этого правоохранители называют "продвижение пророссийских нарративов", оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупантами.

Но в Smart Holding говорят, что Новинский еще в 2022 году передал корпоративные права холдинга трастам Smart Trust и Step Trust и не управляет компанией. Впрочем, в Министерстве юстиции другое мнение, что Новинский до сих пор остается конечным бенефициаром компании. Поэтому компании, как и их владелец, остаются под ограничениями.

Как отмечают в Enwell Energy, до конца 2025 года, по предварительным расчетам, энергетическая система Украины недополучит 85,5 млн. кубометров газа, которые не смогут добыть активы группы и которые государство должно будет дополнительно импортировать. Кроме того, государственный и местный бюджеты до конца года потеряют 1 млрд 153 млн грн налогов.

Про Enwell Energy

Enwell Energy является публичной британской компанией, акции которой котируются на AIM Лондонской торговой биржи. В Украине осуществляет свою деятельность через Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Аркона Газ-Энергия" в Полтавской области, а также ООО "Пром-Энерго Продукт" в Харьковской области, обладающие специальными разрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в состав группы Smart Energy.

В свою очередь группа Smart Energy входит в Смарт-Холдинг, осуществляет реализацию проектов по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов.

Нефтегазовое направление Smart Energy, помимо активов Enwell Energy, представлено компанией "Укргаздобыча" (Харьковская область).

Активы Enwell Energy добывают природный газ, нефть, конденсат и на собственной установке производят LPG.

Enwell Energy инициировала арбитраж против Украины из-за остановки добычи углеводородов на трех месторождениях. В компании не разглашают сумму судебного спора и отмечают, что в первую очередь заинтересованы в обновлении лицензий. Юристы говорят, что компания может отсудить от государства компенсацию стоимости бизнеса, или упущенную выгоду из-за блокирования лицензий. По разным оценкам сумма позывных требований может колебаться от $34 до $450 млн. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.