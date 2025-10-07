Британська компанія з орбіти Новінського отримала $1,4 млн чистого збитку через зупинення видобувних ліцензій в Україні

Зупинка дії спеціальних дозволів на розробку родовищ в Україні прогнозовано негативно вплинула на виробничі та фінансові показники британської публічної газовидобувної компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy. Компанія отримала $1,4 млн чистого збитку через зупинення видобувних ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати діяльності Enwell Energy за 6 місяців 2025 року, які розміщені на Лондонській фондовій біржі.

Так, загальний сумарний видобуток вуглеводнів українських активів на Полтавщині та Харківщині скоротився майже у 8 разів (з урахуванням кількості днів, що вони працювали впродовж звітного періоду).

Фінансові показники також демонструють значне падіння. Дохід Enwell Energy знизився на 86% - до $3,4 млн проти $23,7 млн доларів у 1 півріччі 2024 року.

Вперше за багато років компанія отримала чистий збиток – $1,4 млн, у той час як у попередньому році за 6 місяців був отриманий чистий прибуток $12,6 млн.

Але Enwell Energyпродовжує утримувати усю українську команду, а також забезпечувати належний робочий стан виробничого обладнання. На ці потреби у звітному періоді було витрачено $1,1 млн.

"Регуляторні дії, вжиті українською владою у листопаді 2024 року, що призвели до зупинення наших ліцензій на видобуток, дуже дивують у той час, коли Україна потребує видобутку вуглеводнів для забезпечення енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Держава змушена шукати кошти на закупівлю дорогого імпортного газу, коли українські видобувні компанії не працюють. Ми прагнемо знайти вирішення цих питань з урядом України та сподіваємося, що нам вдасться досягти прогресу в цьому напрямку", - зазначив CEO Enwell Energy Олексій Заєць.

Чому зупинився видобуток

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна запровадила санкції проти чинних бенефіціарних власників британської Enwell Energy, внаслідок чого була зупинена дія трьох спеціальних дозволів на розробку родовищ. Наразі без видобутку простоюють активи: Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" та ТОВ "Пром-Енерго Продукт".

Зупинка спецдозволів була пов’язана з санкціями РНБО проти Вадима Новинського, власника компанії Smart Holding, яка володіла Smart Energy. 1 грудня 2022 Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. Причиною цього правоохоронці називають "просування проросійських наративів", виправдання агресії Росії проти України та співробітництво з окупантами

Але в Smart Holding кажуть, що Новінський ще у 2022 році передав корпоративні права холдингу трастам Smart Trust й Step Trust та не здійснює управління компанією. Втім в Міністерстві юстиції інша думка, що Новінський досі залишається кінцевим бенефіціаром компанії. Тож компанії як і їх власник залишаються під обмеженнями.

Як наголошують в Enwell Energy, до кінця 2025 року, за попередніми розрахунками, енергетична система України недоотримає 85,5 млн кубометрів газу, які не зможуть видобути активи групи та які держава повинна буде додатково імпортувати. Окрім цього, державний та місцевий бюджети до кінця року втратять 1 млрд 153 млн грн податків.

Про Enwell Energy

Enwell Energy є публічною британською компанією, акції якої котируються на AIM Лондонської торгової біржі. В Україні здійснює свою діяльність через Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" та ТОВ "Аркона Газ-Енергія" в Полтавській області, а також ТОВ "Пром-Енерго Продукт" в Харківській області, які володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до складу групи Smart Energy.

У свою чергу група Smart Energy входить до Смарт-Холдингу, здійснює реалізацію проєктів з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Нафтогазовий напрям Smart Energy, окрім активів Enwell Energy, представлений компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область).

Активи Enwell Energy видобувають природний газ, нафту, конденсат та на власній установці виробляють LPG.

Enwell Energy ініціювала арбітраж проти України через зупинку на видобуток вуглеводнів на трьох родовищах. В компанії не розголошують суму судового спору та зазначають, що вперше чергу зацікавлені в поновленні ліцензій. Юристи кажуть, що компанія може відсудити від держави компенсацію вартості бізнесу, або ж втрачену вигоду через блокування ліцензій. За різними оцінками сума позивних вимог може коливатися від $34 до $450 млн. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.