БТР Rosomak для ВСУ: что известно о польской бронемашине

Польские бронетранспортеры Rosomak уже несколько лет используются силами обороны Украины. Военные отмечают высокую маневренность машины, скорость, мощное вооружение и способность защищать экипаж во время атак дронов и артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

БТР Rosomak – это многоцелевая колесная бронемашина с формулой 8×8, предназначенная для транспортировки десанта, огневой поддержки и выполнения боевых операций в сложных условиях.

В силах обороны Украины используются боевые версии Rosomak с башней Hitfist-30P и самоходными минометами Rak.

Бронетранспортер имеет три основных отсека:

  • передний – место водителя и двигатель;
  • средний – боевое отделение командира и наводчика;
  • задний – десантное отделение для восьми военных.

Высадка десанта осуществляется через кормовую дверь или аппарель, что позволяет пехоте покидать машину под прикрытием брони.

Rosomak оснащен дизельным двигателем мощностью 480-490 лошадиных сил. Максимальная скорость на шоссе составляет до 100 км/ч, а запас хода – около 700 км.

Основное вооружение БТР:

  • 30-мм автоматическая пушка ATK Mk 44 Bushmaster II;
  • спаренный пулемет калибра 7,62 мм;
  • цифровая система управления огнем с тепловизорами.

Пушка способна поражать легкую бронетехнику, живую силу и цель. Система управления позволяет вести точный огонь ночью и при плохих погодных условиях.

Одним из ключевых преимуществ Rosomak считается защита экипажа. Базовая броня выдерживает попадание шаров калибра 14,5 мм во фронтальной проекции и 7,62 мм по бортам. Дополнительное керамическое бронирование повышает уровень защиты стандарта STANAG 4569 Level 4.

Также машина имеет V-образное дно и специальные подвесные сиденья, уменьшающие последствия взрыва на минах или фугасах.

Росомак сохранил амфибийные возможности. Машина способна передвигаться по воде со скоростью до 10 км/ч благодаря двум гребным винтам.

Украинские военные называют среди главных преимуществ польского БТР:

  • легкое управление;
  • высокую скорость и маневренность;
  • эффективную 30-мм пушку;
  • хорошую живучесть экипажа;
  • возможность ремонта после повреждений и быстрого возвращения в строй.

Rosomak стал одним из наиболее заметных западных бронетранспортеров, используемых Украиной в войне против РФ.

Заметим, что за средства ЕС Украина сможет покупать современное оружие у европейских союзников, на внутреннем рынке Украины или у партнеров типа Норвегии и Швейцарии.

Автор:
Татьяна Гойденко