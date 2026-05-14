БТР Rosomak для ВСУ: что известно о польской бронемашине
Польские бронетранспортеры Rosomak уже несколько лет используются силами обороны Украины. Военные отмечают высокую маневренность машины, скорость, мощное вооружение и способность защищать экипаж во время атак дронов и артиллерийских обстрелов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
БТР Rosomak – это многоцелевая колесная бронемашина с формулой 8×8, предназначенная для транспортировки десанта, огневой поддержки и выполнения боевых операций в сложных условиях.
В силах обороны Украины используются боевые версии Rosomak с башней Hitfist-30P и самоходными минометами Rak.
Бронетранспортер имеет три основных отсека:
- передний – место водителя и двигатель;
- средний – боевое отделение командира и наводчика;
- задний – десантное отделение для восьми военных.
Высадка десанта осуществляется через кормовую дверь или аппарель, что позволяет пехоте покидать машину под прикрытием брони.
Rosomak оснащен дизельным двигателем мощностью 480-490 лошадиных сил. Максимальная скорость на шоссе составляет до 100 км/ч, а запас хода – около 700 км.
Основное вооружение БТР:
- 30-мм автоматическая пушка ATK Mk 44 Bushmaster II;
- спаренный пулемет калибра 7,62 мм;
- цифровая система управления огнем с тепловизорами.
Пушка способна поражать легкую бронетехнику, живую силу и цель. Система управления позволяет вести точный огонь ночью и при плохих погодных условиях.
Одним из ключевых преимуществ Rosomak считается защита экипажа. Базовая броня выдерживает попадание шаров калибра 14,5 мм во фронтальной проекции и 7,62 мм по бортам. Дополнительное керамическое бронирование повышает уровень защиты стандарта STANAG 4569 Level 4.
Также машина имеет V-образное дно и специальные подвесные сиденья, уменьшающие последствия взрыва на минах или фугасах.
Росомак сохранил амфибийные возможности. Машина способна передвигаться по воде со скоростью до 10 км/ч благодаря двум гребным винтам.
Украинские военные называют среди главных преимуществ польского БТР:
- легкое управление;
- высокую скорость и маневренность;
- эффективную 30-мм пушку;
- хорошую живучесть экипажа;
- возможность ремонта после повреждений и быстрого возвращения в строй.
Rosomak стал одним из наиболее заметных западных бронетранспортеров, используемых Украиной в войне против РФ.
Заметим, что за средства ЕС Украина сможет покупать современное оружие у европейских союзников, на внутреннем рынке Украины или у партнеров типа Норвегии и Швейцарии.