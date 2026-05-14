Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

БТР Rosomak для ЗСУ: що відомо про польську бронемашину

БТР Rosomak
БТР Rosomak

Польські бронетранспортери Rosomak вже кілька років використовуються Силами оборони України. Військові відзначають високу маневреність машини, швидкість, потужне озброєння та здатність захищати екіпаж під час атак дронів і артилерійських обстрілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

БТР Rosomak — це багатоцільова колісна бронемашина з формулою 8×8, створена для транспортування десанту, вогневої підтримки та виконання бойових операцій у складних умовах.

У Силах оборони України використовуються бойові версії Rosomak із баштою Hitfist-30P та самохідними мінометами Rak.

Бронетранспортер має три основні відсіки:

  • передній — місце водія та двигун;
  • середній — бойове відділення командира і навідника;
  • задній — десантне відділення для восьми військових.

Висадка десанту здійснюється через кормові двері або апарель, що дозволяє піхоті залишати машину під прикриттям броні.

Rosomak оснащений дизельним двигуном потужністю 480–490 кінських сил. Максимальна швидкість на шосе становить до 100 км/год, а запас ходу — близько 700 км.

Основне озброєння БТР:

  • 30-мм автоматична гармата ATK Mk 44 Bushmaster II;
  • спарений кулемет калібру 7,62 мм;
  • цифрова система керування вогнем із тепловізорами.

Гармата здатна уражати легку бронетехніку, живу силу та низьколітаючі цілі. Система керування дозволяє вести точний вогонь уночі та за поганих погодних умов.

Однією з ключових переваг Rosomak вважається захист екіпажу. Базова броня витримує влучання куль калібру 14,5 мм у фронтальній проєкції та 7,62 мм по бортах. Додаткове керамічне бронювання підвищує рівень захисту до стандарту STANAG 4569 Level 4.

Також машина має V-подібне дно та спеціальні підвісні сидіння, які зменшують наслідки підриву на мінах або фугасах.

Rosomak зберіг амфібійні можливості. Машина здатна пересуватися по воді зі швидкістю до 10 км/год завдяки двом гребним гвинтам.

Українські військові називають серед головних переваг польського БТР:

  • легке управління;
  • високу швидкість і маневреність;
  • ефективну 30-мм гармату;
  • хорошу живучість екіпажу;
  • можливість ремонту після пошкоджень і швидкого повернення в стрій.

Rosomak став одним із найбільш помітних західних бронетранспортерів, які використовуються Україною у війні проти РФ.

Зауважимо, що за кошти ЄС Україна зможе купувати сучасну зброю у європейських союзників, на внутрішньому ринку України або у партнерів на кшталт Норвегії та Швейцарії. 

Автор:
Тетяна Гойденко