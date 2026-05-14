БТР Rosomak для ЗСУ: що відомо про польську бронемашину

Польські бронетранспортери Rosomak вже кілька років використовуються Силами оборони України. Військові відзначають високу маневреність машини, швидкість, потужне озброєння та здатність захищати екіпаж під час атак дронів і артилерійських обстрілів.

БТР Rosomak — це багатоцільова колісна бронемашина з формулою 8×8, створена для транспортування десанту, вогневої підтримки та виконання бойових операцій у складних умовах.

У Силах оборони України використовуються бойові версії Rosomak із баштою Hitfist-30P та самохідними мінометами Rak.

Бронетранспортер має три основні відсіки:

передній — місце водія та двигун;

середній — бойове відділення командира і навідника;

задній — десантне відділення для восьми військових.

Висадка десанту здійснюється через кормові двері або апарель, що дозволяє піхоті залишати машину під прикриттям броні.

Rosomak оснащений дизельним двигуном потужністю 480–490 кінських сил. Максимальна швидкість на шосе становить до 100 км/год, а запас ходу — близько 700 км.

Основне озброєння БТР:

30-мм автоматична гармата ATK Mk 44 Bushmaster II;

спарений кулемет калібру 7,62 мм;

цифрова система керування вогнем із тепловізорами.

Гармата здатна уражати легку бронетехніку, живу силу та низьколітаючі цілі. Система керування дозволяє вести точний вогонь уночі та за поганих погодних умов.

Однією з ключових переваг Rosomak вважається захист екіпажу. Базова броня витримує влучання куль калібру 14,5 мм у фронтальній проєкції та 7,62 мм по бортах. Додаткове керамічне бронювання підвищує рівень захисту до стандарту STANAG 4569 Level 4.

Також машина має V-подібне дно та спеціальні підвісні сидіння, які зменшують наслідки підриву на мінах або фугасах.

Rosomak зберіг амфібійні можливості. Машина здатна пересуватися по воді зі швидкістю до 10 км/год завдяки двом гребним гвинтам.

Українські військові називають серед головних переваг польського БТР:

легке управління;

високу швидкість і маневреність;

ефективну 30-мм гармату;

хорошу живучість екіпажу;

можливість ремонту після пошкоджень і швидкого повернення в стрій.

Rosomak став одним із найбільш помітних західних бронетранспортерів, які використовуються Україною у війні проти РФ.

Зауважимо, що за кошти ЄС Україна зможе купувати сучасну зброю у європейських союзників, на внутрішньому ринку України або у партнерів на кшталт Норвегії та Швейцарії.