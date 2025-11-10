Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Burger King продает контрольный пакет акций китайского подразделения

Burger King
Burger King продает контроль в Китае / Depositphotos

Компания Restaurant Brands International, владеющая и управляющая сетью ресторанов Burger King, объявила о продаже контрольного пакета акций своего китайского подразделения для ускорения роста сети в азиатском регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что владелец Burger King создал совместное предприятие с CPE, азиатской компанией по управлению активами.

В рамках сделки CPE инвестирует 350 миллионов долларов в китайский бизнес Burger King. Цель этого — увеличить количество ресторанов Burger King в Китае до более 4000 заведений до 2035 года. года. Для сравнения, в настоящее время сеть насчитывает около 1250 ресторанов в этой стране.

После завершения транзакции CPE станет мажоритарным владельцем, обладая около 83% бизнеса.

Решение RBI продать контрольный пакет акций отвечает ее стратегическому стремлению к "более упрощенному, высокофранчайзинговому бизнесу", как отмечено в заявлении компании. Таким образом, RBI переводит операционные риски и инвестиционное бремя роста в Азии на партнера.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2022 году отказалась от корпоративной поддержки своего бизнеса в РФ.

Автор:
Татьяна Бессараб