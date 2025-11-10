Burger King продает контрольный пакет акций китайского подразделения

Компания Restaurant Brands International, владеющая и управляющая сетью ресторанов Burger King, объявила о продаже контрольного пакета акций своего китайского подразделения для ускорения роста сети в азиатском регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что владелец Burger King создал совместное предприятие с CPE, азиатской компанией по управлению активами.

В рамках сделки CPE инвестирует 350 миллионов долларов в китайский бизнес Burger King. Цель этого — увеличить количество ресторанов Burger King в Китае до более 4000 заведений до 2035 года. года. Для сравнения, в настоящее время сеть насчитывает около 1250 ресторанов в этой стране.

После завершения транзакции CPE станет мажоритарным владельцем, обладая около 83% бизнеса.

Решение RBI продать контрольный пакет акций отвечает ее стратегическому стремлению к "более упрощенному, высокофранчайзинговому бизнесу", как отмечено в заявлении компании. Таким образом, RBI переводит операционные риски и инвестиционное бремя роста в Азии на партнера.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2022 году отказалась от корпоративной поддержки своего бизнеса в РФ.