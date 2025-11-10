Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Burger King продає контрольний пакет акцій китайського підрозділу

Burger King
Burger King продає контроль у Китаї / Depositphotos

Компанія Restaurant Brands International, яка володіє та управляє мережею ресторанів Burger King, оголосила про продаж контрольного пакета акцій свого китайського підрозділу для прискорення зростання мережі в азійському регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.  

Зазначається, що власник Burger King створив спільне підприємство з CPE, азійською компанією з управління активами.

У рамках угоди CPE інвестує 350 мільйонів доларів у китайський бізнес Burger King. Мета цього — збільшити кількість ресторанів Burger King у Китаї до понад 4000 закладів до 2035 року. Для порівняння, наразі мережа налічує близько 1250 ресторанів у цій країні.

Після завершення транзакції CPE стане мажоритарним власником, володіючи близько 83% бізнесу. 

Рішення RBI продати контрольний пакет акцій відповідає її стратегічному прагненню до "більш спрощеного, високофранчайзингового бізнесу", як зазначено у заяві компанії. Таким чином, RBI перекладає операційні ризики та інвестиційний тягар зростання в Азії на партнера.  

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування Burger King ще у 2022 році відмовилася від корпоративної підтримки свого бізнесу у РФ.

Автор:
Тетяна Бесараб