Burger King продає контрольний пакет акцій китайського підрозділу
Компанія Restaurant Brands International, яка володіє та управляє мережею ресторанів Burger King, оголосила про продаж контрольного пакета акцій свого китайського підрозділу для прискорення зростання мережі в азійському регіоні.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що власник Burger King створив спільне підприємство з CPE, азійською компанією з управління активами.
У рамках угоди CPE інвестує 350 мільйонів доларів у китайський бізнес Burger King. Мета цього — збільшити кількість ресторанів Burger King у Китаї до понад 4000 закладів до 2035 року. Для порівняння, наразі мережа налічує близько 1250 ресторанів у цій країні.
Після завершення транзакції CPE стане мажоритарним власником, володіючи близько 83% бізнесу.
Рішення RBI продати контрольний пакет акцій відповідає її стратегічному прагненню до "більш спрощеного, високофранчайзингового бізнесу", як зазначено у заяві компанії. Таким чином, RBI перекладає операційні ризики та інвестиційний тягар зростання в Азії на партнера.
Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування Burger King ще у 2022 році відмовилася від корпоративної підтримки свого бізнесу у РФ.