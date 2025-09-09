Бусы и фургоны: что покупали украинские предприниматели в августе 2025 года

В августе 2025 года рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине существенно снизился. Общий объем продаж составил 3,4 тыс. машин, что на 37,3% меньше, чем в августе 2024 года и на 4,5% меньше по сравнению с июлем 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Структура рынка LCV в августе

Наибольшая доля, 60,4% - во внутренних перепродажах; 24,2% заняли импортируемые легкие грузовики, 13,4% — новые импортные, 2% — произведены или переоборудованы в Украине. Суммарная доля новых машин – 15,4%.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке самыми массовыми были грузовые фургоны, которые и составляют базу сектора. В общей сложности здесь состоялось 2074 сделок купли-продажи по транспортным средствам этого сегмента.

Импорт б/у

В августе 2025 года автопарк Украины пополнился 832 новыми LCV. По-прежнему самым популярным выбором были импортированные грузовые фургоны с пробегом. На этом рынке безусловными лидерами остаются Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter, значительно опережающие другие модели, в частности Renault Trafic, Volkswagen Crafter и Renault Kangoo.

Продажи новых

В июле 2025 года 527 новых легких грузовиков впервые выехали на дороги Украины. Из этого числа 460 были импортными, 67 зарегистрированы как произведенные (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине. Среди типов преимущество здесь у фургонов, вторые по доле пикапы, третьи фургоны-рефрижераторы.

Средний возраст на вторичном рынке по итогам июня для LCV составил 16,4 года для внутренних перепродаж, и 6 лет для "свежепригнанных" машин.

Напомним, что в июне 2025 года сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в Украине демонстрирует существенное падение. По данным Института исследований авторынка, всего было приобретено 3,2 тысяч таких транспортных средств — на 48,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с маем также отмечено снижение объемов на 18,5%.