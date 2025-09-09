Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Буси та фургони: що купували українські підприємці у серпні 2025 року

LCV
Найпопулярніші моделі LCV в Україні у серпні 2025 року / Depositphotos

У серпні 2025 року ринок легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні суттєво зменшився. Загальний обсяг продажів склав 3,4 тис. машин, що на 37,3% менше, ніж у серпні 2024 року, і на 4,5% менше порівняно з липнем 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Структура ринку LCV у серпні

Найбільша частка, 60,4% — у внутрішніх перепродажів; 24,2% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 13,4% — нові імпортні, 2% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 15,4%. 

Фото 2 — Буси та фургони: що купували українські підприємці у серпні 2025 року

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Загалом тут відбулося 2074 угод купівлі-продажу щодо транспортних засобів цього сегмента.

Фото 3 — Буси та фургони: що купували українські підприємці у серпні 2025 року

Імпорт вживаних

У серпні 2025 року автопарк України поповнився 832 новими LCV. Як і раніше, найпопулярнішим вибором були імпортовані вантажні фургони з пробігом. На цьому ринку безумовними лідерами залишаються Renault Master та Mercedes-Benz Sprinter, які значно випереджають інші моделі, зокрема Renault Trafic, Volkswagen Crafter та Renault Kangoo. 

Фото 4 — Буси та фургони: що купували українські підприємці у серпні 2025 року

Продажі нових

У липні 2025 року 527 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 460 були імпортними, 67 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні. Серед типів перевага тут у фургонів, другі за часткою — пікапи, треті — фургони-рефрижератори.

Фото 5 — Буси та фургони: що купували українські підприємці у серпні 2025 року

Середній вік на вторинному ринку за підсумками червня для LCV склав 16,4 року для внутрішніх перепродажів, та 6 років для "свіжопригнаних" машин.

Нагадаємо, у червні 2025 року сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) в Україні демонструє суттєве падіння. За даними Інституту досліджень авторинку, всього було придбано 3,2 тисячі таких транспортних засобів — на 48,9% менше, ніж за аналогічний період торік. У порівнянні з травнем також зафіксовано зниження обсягів на 18,5%.

Автор:
Тетяна Бесараб