Быстрая загрузка дронов: украинская бронемашина стала пикапом для перевозки БпЛА и снаряжения

военные
Пикап Inguar-3 для операторов БПЛА / Минобороны

Украинская компания Inguar адаптировала бронемашину Inguar-3 под нужды подразделений беспилотных систем НГУ. Вместо десантного модуля машина получила грузовой отсек под дроны и снаряжение, что позволяет быстро загружать и перевозить негабаритное оборудование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Милитарного".

Пикап Inguar-3 для операторов БПЛА

Конструкцию грузового отсека сделали вариативной: заказчик может выбрать удлиненную на 200 мм версию. Для операторов наземных роботизированных комплексов предусмотрели выдвижной борт-трап, чтобы заезжать по технике без дополнительных подъемников. Во взаимодействии с командованием НГУ было решено   демонтировать бронированную пулеметную турель, поскольку эти машины не планируют использовать как штурмовые платформы.

После замены заднего модуля и снятия турели 12-тонная Inguar-3 стала легче примерно на 1,5 тонны. Пикап существует в одном экземпляре, но компания готовится к серийному производству по запросу Нацгвардии.

Inguar-3: технические характеристики

Бронемашина класса MRAP имеет уровень защиты 3a/3b по стандарту STANAG 4569. Производитель заявляет, что машина способна выдержать шары 7,62×51 мм и обломки 155-мм снарядов с расстояния 60 метров. Противоменная защита предусматривает подрыв мины с 8 кг взрывчатки.

Конструкция соединяет сталь и модульные алюминиевые элементы, которые можно быстро заменять при необходимости. Базовая модульная схема предусматривает переднюю бронекапсулу для экипажа и заднее бронированное отделение для десанта, которое в новой пикапной версии заменено на грузовой модуль для БПЛА и оборудования.

Напомним, в 2025 году украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.

Ольга Опенько