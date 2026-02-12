Швидке завантаження дронів: українська бронемашина стала пікапом для перевезення БпЛА та спорядження

Українська компанія Inguar адаптувала бронемашину Inguar-3 під потреби підрозділів безпілотних систем НГУ. Замість десантного модуля машина отримала вантажний відсік під дрони та спорядження, що дозволяє швидко завантажувати й перевозити негабаритне обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Мілітарного".

Пікап Inguar-3 для операторів БпЛА

Конструкцію вантажного відсіку зробили варіативною: замовник може обрати подовжену на 200 мм версію. Для операторів наземних роботизованих комплексів передбачили висувний борт-трап, щоб заїжджати технікою без додаткових підйомників. У взаємодії з командуванням НГУ було вирішено демонтувати броньовану кулеметну турель, оскільки ці машини не планують використовувати як штурмові платформи.

Після заміни заднього модуля та зняття турелі 12-тонна Inguar-3 стала легшою приблизно на 1,5 тонни. Пікап наразі існує в одному екземплярі, але компанія готується до серійного виробництва за запитом Нацгвардії.

Inguar-3: технічні характеристики

Бронемашина класу MRAP має рівень захисту 3a/3b за стандартом STANAG 4569. Виробник заявляє, що машина здатна витримати кулі 7,62×51 мм та уламки 155-мм снарядів з відстані 60 метрів. Протимінний захист передбачає підрив міни з 8 кг вибухівки.

Конструкція поєднує сталь та модульні алюмінієві елементи, які можна швидко замінювати при необхідності. Базова модульна схема передбачає передню бронекапсулу для екіпажу та заднє броньоване відділення для десанту, що у новій пікапній версії замінено на вантажний модуль для БпЛА та обладнання.

Нагадаємо, у 2025 році українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.