Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швидке завантаження дронів: українська бронемашина стала пікапом для перевезення БпЛА та спорядження

військові
Пікап Inguar-3 для операторів БпЛА / Міноборони

Українська компанія Inguar адаптувала бронемашину Inguar-3 під потреби підрозділів безпілотних систем НГУ. Замість десантного модуля машина отримала вантажний відсік під дрони та спорядження, що дозволяє швидко завантажувати й перевозити негабаритне обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Мілітарного".

Пікап Inguar-3 для операторів БпЛА

Конструкцію вантажного відсіку зробили варіативною: замовник може обрати подовжену на 200 мм версію. Для операторів наземних роботизованих комплексів передбачили висувний борт-трап, щоб заїжджати технікою без додаткових підйомників. У взаємодії з командуванням НГУ було вирішено демонтувати броньовану кулеметну турель, оскільки ці машини не планують використовувати як штурмові платформи.

Після заміни заднього модуля та зняття турелі 12-тонна Inguar-3 стала легшою приблизно на 1,5 тонни. Пікап наразі існує в одному екземплярі, але компанія готується до серійного виробництва за запитом Нацгвардії.

Inguar-3: технічні характеристики

Бронемашина класу MRAP має рівень захисту 3a/3b за стандартом STANAG 4569. Виробник заявляє, що машина здатна витримати кулі 7,62×51 мм та уламки 155-мм снарядів з відстані 60 метрів. Протимінний захист передбачає підрив міни з 8 кг вибухівки.

Конструкція поєднує сталь та модульні алюмінієві елементи, які можна швидко замінювати при необхідності. Базова модульна схема передбачає передню бронекапсулу для екіпажу та заднє броньоване відділення для десанту, що у новій пікапній версії замінено на вантажний модуль для БпЛА та обладнання.

Нагадаємо, у 2025 році українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.

Автор:
Ольга Опенько