Бюджет потерял 250 млн грн: аудиторы разоблачили нарушения на одной из ТЭЦ

Одесская ТЭЦ
Госаудитслужба выявила на Одесской ТЭЦ нарушение на 250 млн грн/anticorruption-vymir.com.ua

Ревизия Одесской ТЭЦ выявила финансовые нарушения на сумму около 250 млн грн. Проверку проводил Южный офис Госаудитслужбы, зафиксировав убытки в финансово хозяйственной деятельности предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в пресс-службе Госаудитслужбы.

Из-за сорванного голосования акционеров Одесской ТЭЦ за выплату дивидендов госбюджет потерял 249 млн. грн.

"В связи с непринятием общим собранием акционеров АО "Одесская ТЭЦ" решение об утверждении части чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год, эти дивиденды не были перечислены в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что пакет акций АО "Одесская ТЭЦ" почти стопроцентно принадлежит АО НАК "Нафтогаз Украины".

Госаудитслужба направила в адрес АО "Одесская ТЭЦ" требование об устранении выявленных нарушений.

Материалы ревизии переданы в Одесскую областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" остановили масштабный незаконный отбор газа в Запорожской области. Воровством занималось местное предприятие, специализирующееся на торговле горючим.

Автор:
Татьяна Бессараб