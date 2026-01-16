Запланована подія 2

Бюджет втратив 250 млн грн: аудитори викрили порушення на одній із ТЕЦ

Ревізія Одеської ТЕЦ виявила фінансові порушення на суму майже 250 млн грн. Перевірку проводив Південний офіс Держаудитслужби, зафіксувавши збитки у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють у пресслужбі Держаудитслужби.

Через зірване голосування акціонерів Одеської ТЕЦ за виплату дивідендів держбюджет втратив 249 млн грн.

"У зв’язку з неприйняттям загальними зборами акціонерів АТ "Одеська ТЕЦ" рішення про затвердження частини чистого прибутку, спрямованої на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, ці дивіденди не були перераховані до державного бюджету України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що пакет акцій АТ "Одеська ТЕЦ" майже стовідсотково належить АТ НАК "Нафтогаз України".

Держаудитслужба надіслала на адресу АТ "Одеська ТЕЦ"вимогу щодо усунення виявлених порушень.

Матеріали ревізії передані до Одеської обласної прокуратури.

У пресслужбі "Нафтогазу"заявили, що встановлені факти порушень стосуються періоду 2021 року, коли Одеська ТЕЦ знаходилася в управлінні Фонду державного майна та ніяким чином не входила в групу "Нафтогаз".

Там зауважили, що проведення аудиту було всебічно підтримане новим менеджментом "Нафтогазу" з метою незалежної перевірки реального стану цього підприємства і пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб  АТ "Одеська ТЕЦ"  усунуло встановленні порушення.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зупинили масштабне незаконне відбирання газу в Запорізькій області. Крадіжкою займалося місцеве підприємство, яке спеціалізується на торгівлі пальним.

Автор:
Тетяна Бесараб