Бывшая чиновница администрации Трампа возглавила Meta: какие планы компании

Компания Meta Platforms назначила бывшую советницу администрации Дональда Трампа Дину Пауэлл Маккормик президентом и вице-председателем компании. Ее назначение активизирует лоббистские усилия Meta в Вашингтоне и отражает более тесные связи компании с бывшим президентом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Meta укрепляет связи с Трампом

Президент Дональд Трамп поздравил Дину Пауэлл Маккормик с назначением на пост президента и вице-председателя Meta Platforms, отметив ее как "фантастического и очень талантливого человека", служившего его администрации "с силой и отличием".

Ее назначение стало частью серии изменений в компании, сближающей Meta с Трампом. Компания активно инвестирует в передовые технологии искусственного интеллекта и персонального суперинтеллекта, планируя строительство новых центров обработки данных и энергетических мощностей при поддержке бывшего президента.

Недавно генеральный директор Meta Марк Цукерберг посетил Трампа в Мар-а-Лаго, компания сменила руководство международного направления, отменила программу проверки фактов в США и завершила программы разнообразия, а в начале января бывший торговый советник Трампа Си Джей Махони возглавил юридический отдел компании. Meta отмечает, что эти шаги направлены на расширение центров обработки данных, построение стратегических партнерств и увеличение долгосрочных инвестиционных возможностей.

О Пауэлл Маккормик и планах Meta

Дина Пауэлл Маккормик имеет 16-летний опыт работы на руководящих должностях в Goldman Sachs. Она занимала должность заместителя советника по национальной безопасности при Дональде Трампе и была старшим советником Белого дома при президенте Джордже Буше. Ее муж, сенатор Дэвид Маккормик из Пенсильвании, возглавляет подкомитет Сената по энергетической политике, отрасли, в которой Дина будет задействована в Meta. Представители Сената отмечают, что сенатор будет соблюдать правила этики и не будет принимать участие в голосованиях или решениях, касающихся бизнеса Meta.

Роль Пауэлл Маккормик в Meta перекликается с деятельностью бывшего главного операционного директора Шерил Сандберг, ранее использовавшего связи в Вашингтоне для уменьшения внимания законодателей и регуляторов. Пауэлл Маккормик покинула совет директоров компании в декабре, спустя восемь месяцев после присоединения.

Meta стремится укрепить позиции в области искусственного интеллекта после критики в адрес своей модели Llama 4 и планирует потратить до 72 миллиарда долларов на капитальные инвестиции в 2025 году.

Что известно о Meta

Meta Platforms, ранее известная как Facebook Inc., сегодня является одним из величайших технологических гигантов мира. Компания владеет такими известными сервисами, как Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, а через Reality Labs развивает виртуальную реальность и работает над созданием метавселенной – единого цифрового пространства для общения, работы и игр.

Хотя основной доход компании поступает от рекламы, Meta активно инвестирует в искусственный интеллект (ШИ) и VR, разрабатывая новые продукты, сервисы и масштабную инфраструктуру. В то же время компания постоянно сталкивается с вызовами по конфиденциальности данных и безопасности пользователей.

Среди ключевых направлений деятельности Meta – социальные сети, VR/AR-технологии для метавселенной, собственные AI-модели и датацентры, поддерживающие новые цифровые сервисы. Компания также активно развивает образовательные программы типа Meta Blueprint, чтобы помочь пользователям овладеть цифровыми навыками.

В 2021 году Facebook сменила название на Meta Platforms, подчеркнув свой стратегический фокус на метавселенной. Компания стремится создать единый виртуальный мир, в котором люди смогут общаться, работать и взаимодействовать. Мета неоднократно оказывалась под прицелом критики из-за нарушения конфиденциальности и влияния на избирательные процессы, получая большие штрафы в ЕС.

Meta активно расширяет инфраструктуру для ИИ, запускает новые продукты на его основе и внедряет инструменты для безопасного использования платформ подростками. Компания стремится соединить амбиции в технологиях по вопросам безопасности и ответственности, закладывая фундамент для будущего цифрового пространства.

Ранее сообщалось, что Meta уволит около 600 сотрудников своего подразделения искусственного интеллекта, стремясь сократить избыточные уровни управления и действовать более гибко.