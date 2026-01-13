Колишня чиновниця адміністрації Трампа очолила Meta: які плани компанії

Компанія Meta Platforms призначила колишню радницю адміністрації Дональда Трампа Діну Пауелл Маккормік президентом та віце-головою компанії. Її призначення активізує лобістські зусилля Meta у Вашингтоні і відображає тісніші зв’язки компанії з колишнім президентом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Meta зміцнює зв’язки з Трампом

Президент Дональд Трамп привітав Діну Пауелл Маккормік з призначенням на посаду президента та віце-голови Meta Platforms, відзначивши її як "фантастичну і дуже талановиту людину", яка служила його адміністрації "з силою та відзнакою".

Її призначення стало частиною серії змін у компанії, що зближують Meta з Трампом. Компанія активно інвестує в передові технології штучного інтелекту та персонального суперінтелекту, плануючи будівництво нових центрів обробки даних і енергетичних потужностей за підтримки колишнього президента.

Нещодавно генеральний директор Meta Марк Цукерберг відвідав Трампа у Мар-а-Лаго, компанія змінила керівництво міжнародного напрямку, скасувала програму перевірки фактів у США та завершила програми різноманітності, а на початку січня колишній торговий радник Трампа Сі Джей Махоні очолив юридичний відділ компанії. Meta зазначає, що ці кроки спрямовані на розширення центрів обробки даних, побудову стратегічних партнерств і збільшення довгострокових інвестиційних можливостей.

Про Пауелл Маккормік та плани Meta

Діна Пауелл Маккормік має 16-річний досвід роботи на керівних посадах у Goldman Sachs. Вона обіймала посаду заступника радника з національної безпеки при Дональді Трампі та була старшим радником Білого дому за часів президента Джорджа Буша. Її чоловік, сенатор Девід Маккормік із Пенсільванії, очолює підкомітет Сенату з енергетичної політики, галузі, у якій Діна буде задіяна в Meta. Представники Сенату наголошують, що сенатор дотримуватиметься правил етики та не братиме участі у голосуваннях чи рішеннях, що стосуються бізнесу Meta.

Роль Пауелл Маккормік у Meta перегукується з діяльністю колишньої головної операційної директорки Шеріл Сандберг, яка раніше використовувала зв’язки у Вашингтоні для зменшення уваги законодавців та регуляторів. Пауелл Маккормік покинула раду директорів компанії у грудні, через вісім місяців після приєднання.

Meta прагне зміцнити позиції у галузі штучного інтелекту після критики на адресу своєї моделі Llama 4 і планує витратити до 72 мільярдів доларів на капітальні інвестиції у 2025 році.

Що відомо про Meta

Meta Platforms, раніше відома як Facebook Inc., сьогодні є одним із найбільших технологічних гігантів світу. Компанія володіє такими відомими сервісами, як Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger, а через Reality Labs розвиває віртуальну реальність і працює над створенням метавсесвіту - єдиного цифрового простору для спілкування, роботи та ігор.

Хоч основний дохід компанії і надходить від реклами, Meta активно інвестує у штучний інтелект (ШІ) та VR, розробляючи нові продукти, сервіси та масштабну інфраструктуру. Водночас компанія постійно стикається з викликами щодо конфіденційності даних та безпеки користувачів.

Серед ключових напрямів діяльності Meta — соціальні мережі, VR/AR-технології для метавсесвіту, власні AI-моделі та датацентри, які підтримують нові цифрові сервіси. Компанія також активно розвиває освітні програми на кшталт Meta Blueprint, щоб допомогти користувачам опанувати цифрові навички.

У 2021 році Facebook змінила назву на Meta Platforms, підкресливши свій стратегічний фокус на метавсесвіті. Компанія прагне створити єдиний віртуальний світ, де люди зможуть спілкуватися, працювати та взаємодіяти. Водночас Meta неодноразово опинялася під прицілом критики через порушення конфіденційності та вплив на виборчі процеси, отримуючи великі штрафи в ЄС.

Наразі Meta активно розширює інфраструктуру для ШІ, запускає нові продукти на його основі та впроваджує інструменти для безпечного використання платформ підлітками. Компанія прагне поєднати амбіції у технологіях із питаннями безпеки та відповідальності, закладаючи фундамент для майбутнього цифрового простору.

Раніше повідомлялося, що Meta звільнить близько 600 співробітників свого підрозділу штучного інтелекту, прагнучи скоротити надлишкові рівні управління та діяти більш гнучко.