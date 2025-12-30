Запланована подія 2

Meta купує китайський стартап у сфері штучного інтелекту за $2 млрд

Meta
Meta купує стартап Manus / Depositphotos

Meta повідомила про купівлю китайського стартапу у сфері штучного інтелекту Manus. Сума угоди перевищує $2 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє  Reuters.

Зазначається, що Manus входить до переліку китайських технологічних компаній, які відкрилися в Сінгапурі на тлі напружених відносин між США та Китаєм.

При цьому Китай вже отримав вирішальну перевагу на світовому ринку “відкритих” моделей штучного інтелекту, вперше випередивши Сполучені Штати. 

Стартап Manus розробив універсального ШІ-помічника, що може виконувати функції цифрового співробітника, зокрема завдання з досліджень і автоматизації, потребуючи мінімальних підказок.

Компанія, яка є частиною Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co., просувала свій продукт, безкоштовно виконуючи десятки завдань для користувачів платформи X бізнесмена Ілона Маска.

У Meta зазначили, що планують експлуатувати і продавати ШІ-асистента Manus, а також інтегрують сервіс у свої споживчі та бізнес-продукти, включаючи Meta AI.

Meta, чиї моделі Llama роками були золотим стандартом у галузі штучного інтелекту,також інвестує в розробку потужних закритих моделей, змагаючись з OpenAI, Google та Anthropic.

Проте, як для масового використання, так і для професійної розробки в Україні переважають моделі ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Microsoft Copilot.

Раніше повідомлялося, що Meta звільнить близько 600 співробітників свого підрозділу штучного інтелекту, прагнучи скоротити надлишкові рівні управління та діяти більш гнучко.

Автор:
Світлана Манько