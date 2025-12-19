Facebook планує стягнення плати з користувачів за поширення посилань: триває тестування системи

Компанія Meta розпочала обмежене тестування нової системи, яка суттєво обмежує можливість безкоштовного розміщення зовнішніх посилань для користувачів Facebook.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian.

Згідно з новими правилами, власники профілів у професійному режимі та сторінок, які не мають платної підписки Meta Verified, зможуть публікувати лише два посилання на місяць.

Для зняття цього ліміту користувачам пропонують оформити підписку, вартість якої стартує від 9,99 фунтів стерлінгів на місяць.

Удар по видавцях

Хоча офіційні новинні організації наразі виключені з тестування, цей крок може стати серйозним викликом для медіаринку. Обмеження перешкоджає звичайним користувачам і творцям контенту вільно ділитися новинами, що загрожує видавцям подальшим падінням трафіку.

Це відбувається на тлі вже існуючої кризи: після зміни алгоритмів Meta у 2023 році переходи на новинні сайти з Facebook скоротилися майже вдвічі.

Експерти розцінюють цей експеримент як намагання компанії максимально монетизувати охоплення на своїх застарілих платформах.

Пріоритети платформи та перспективи

Запровадження лімітів на посилання є частиною агресивної кампанії з просування послуги Meta Verified, яка обіцяє посилену безпеку та додаткові функції.

Аналітики зазначають, що Meta вже кілька років поспіль свідомо дистанціюється від новинного контенту, віддаючи перевагу розважальним відео.

Відмова від безкоштовного розповсюдження посилань підкреслює перехід платформи до моделі, де за доступ до аудиторії та можливість поширення зовнішнього контенту необхідно платити.

Нагадаємо, нещодавно Meta та TikTok виграли в суді проти Європейської комісії щодо методології розрахунку наглядового збору, який вони сплачують згідно із законом про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).