Facebook планирует брать плату с пользователей за распространение ссылок: идет тестирование системы

Компания Meta начала ограниченное тестирование новой системы, существенно ограничивающей возможность бесплатного размещения внешних ссылок для пользователей Facebook.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Согласно новым правилам, владельцы профилей в профессиональном режиме и страниц, не имеющих платной подписки Meta Verified, смогут публиковать только две ссылки в месяц.

Для снятия этого лимита пользователям предлагается оформить подписку, стоимость которой стартует от 9,99 фунтов стерлингов в месяц.

Удар по издателям

Хотя официальные новостные организации исключены из тестирования, этот шаг может стать серьезным вызовом для медиарынка. Ограничение препятствует обычным пользователям и создателям контента свободно делиться новостями, что чревато для издателей дальнейшим падением трафика.

Это происходит на фоне уже существующего кризиса: после смены алгоритмов Meta в 2023 году переходы на новостные сайты из Facebook сократились почти вдвое.

Эксперты расценивают этот эксперимент как попытку компании максимально монетизировать охват на своих устаревших платформах.

Приоритеты платформы и перспективы

Введение лимитов на ссылку является частью агрессивной кампании по продвижению услуги Meta Verified, обещающей усиленную безопасность и дополнительные функции.

Аналитики отмечают, что Meta уже несколько лет подряд сознательно дистанцируется от новостного контента, предпочитая развлекательное видео.

Отказ от бесплатного распространения ссылок подчеркивает переход платформы к модели, где за доступ к аудитории и распространение внешнего контента необходимо платить.

Напомним, недавно Meta и TikTok выиграли в суде против Европейской комиссии по методологии расчета наблюдательного сбора, который они платят по закону о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).