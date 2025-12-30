Meta покупает китайский стартап в сфере искусственного интеллекта за $2 млрд

Meta сообщила о покупке китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта Manus. Сумма сделки превышает $2 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Manus входит в список китайских технологических компаний, открывшихся в Сингапуре на фоне напряженных отношений между США и Китаем.

При этом Китай уже получил решающее преимущество на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, впервые опередив Соединенные Штаты.

Стартап Manus разработал универсального ШИ-помощника, который может выполнять функции цифрового сотрудника, в том числе задачи по исследованиям и автоматизации, требуя минимальных подсказок.

Компания, являющаяся частью Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co., продвигала свой продукт, бесплатно выполняя десятки задач для пользователей платформы X бизнесмена Илона Маска.

В Meta отметили, что планируют эксплуатировать и продавать ШИ-ассистента Manus, а также интегрируют сервис в свои потребительские и бизнес-продукты, включая Meta AI.

Meta, чьи модели Llama годами были золотым стандартом в области искусственного интеллекта, также инвестирует в разработку мощных закрытых моделей, соревнуясь с OpenAI, Google и Anthropic.

Однако как для массового использования, так и для профессиональной разработки в Украине преобладают модели ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Microsoft Copilot.

Ранее сообщалось, что Meta уволит около 600 сотрудников своего подразделения искусственного интеллекта, стремясь сократить избыточные уровни управления и действовать более гибко.