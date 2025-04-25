Бывший инженер Meta привлек $14 млн для развития стартапа по ИИ-аналитике в сфере бытовых услуг

Бывший инженер Meta Борис Вальков привлек $14 млн для развития стартапа Lace AI, который помогает компаниям в сфере бытовых услуг повышать прибыль благодаря ИИ, пишет AI4Future.

Компания создает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое помогает бизнесам в сфере бытовых услуг увеличивать прибыль благодаря анализу клиентских звонков.

Lace AI анализирует 100% звонков в компании, такие как сантехнические и HVAC-сервисы, обнаруживая упущенные возможности для продаж. Это позволяет повышать конверсию обращений и оптимизировать обслуживание клиентов. По словам Валькова, даже незначительное повышение количества бронирований может оказать существенное влияние на доходы компаний. Некоторые клиенты стартапа уже фиксируют двузначный рост доходов.

Новое финансирование возглавил фонд Bek Ventures, а также к инвесторам присоединились Horizon VC, Launchub, соучредитель Snowflake Марчин Жуковский и Хайни Захариассен из Vivino. В общей сложности стартап собрал $19 млн с момента основания в 2022 году, сообщает Techcrunch.

Среди клиентов Lace – более 100 компаний, включая A1 Garage Door Service, Sage Home, Eco Plumbers и Lee's Air. Компания работает по SaaS-модели, насчитывая ежемесячную плату с каждого агента службы поддержки.