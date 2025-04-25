Колишній інженер Meta залучив $14 млн для розвитку стартапу з ШІ-аналітики у сфері побутових послуг

Колишній інженер Meta Борис Вальков залучив $14 млн для розвитку стартапу Lace AI, який допомагає компаніям у сфері побутових послуг підвищувати прибутки завдяки ШІ, пише AI4Future.

Компанія створює програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке допомагає бізнесам у сфері побутових послуг збільшувати прибутки завдяки аналізу клієнтських дзвінків.

Lace AI аналізує 100% дзвінків до компаній, таких як сантехнічні та HVAC-сервіси, виявляючи втрачені можливості для продажів. Це дозволяє підвищувати конверсію звернень та оптимізувати обслуговування клієнтів. За словами Валькова, навіть незначне підвищення кількості бронювань може суттєво вплинути на прибутки компаній. Деякі клієнти стартапу вже фіксують двозначне зростання доходів.

Нове фінансування очолив фонд Bek Ventures, а також до інвесторів приєдналися Horizon VC, Launchub, співзасновник Snowflake Марчін Жуковскі та Хайні Захаріассен з Vivino. Загалом стартап зібрав $19 млн з моменту заснування у 2022 році, повідомляє Тechcrunch.

Серед клієнтів Lace — понад 100 компаній, включно з A1 Garage Door Service, Sage Home, Eco Plumbers та Lee's Air. Компанія працює за SaaS-моделлю, нараховуючи щомісячну плату з кожного агента служби підтримки. У 2024 році Lace AI продемонструвала зростання річного регулярного доходу на 1000%.