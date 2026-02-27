Бывший премьер Британии стал советником Зеленского по экономическому восстановлению Украины – Independent

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Международному консультативному совету президента Владимиру Зеленскому, который работает над вопросами экономической реконструкции и привлечения инвестиций для Украины в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует Independent.

Риши Сунак будет консультировать Зеленского

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Международному консультативному совету президента Владимиру Зеленскому по вопросам экономического обновления Украины. Соответствующую информацию обнародовал независимый советник по министерским стандартам. Согласно документам, Сунак начал неоплачиваемую работу в совете, который должен помогать украинскому правительству в восстановлении экономики.

Ожидается, что консультативный совет сформирует группу международных экспертов, которые будут давать рекомендации как президенту Украины, так и его экономической советнице - бывшему вице-премьеру-министру Канады Христи Фриланду. Комментируя свое назначение, Риши Сунак отметил, что ему было честью поддерживать Украину во время пребывания в должности премьер-министра, а также высоко оценил лидерство Владимира Зеленского и устойчивость украинского народа. По его словам, Западу нужна сильная Украина, а ее устойчивость невозможна без мощной экономики.

Работа Риши Сунака в консультативном совете стала очередным международным назначением после завершения его премьерства. Наряду с депутатским мандатом, он также занимает консультативные должности в Goldman Sachs, Microsoft и компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic.

Напомним, согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины, энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет.