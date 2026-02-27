Колишній прем’єр Британії став радником Зеленського з питань економічного відновлення України – Independent

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднався до Міжнародної консультативної ради президента Володимира Зеленського, яка працює над питаннями економічної реконструкції та залучення інвестицій для України в умовах війни.

Як пише Delo.ua, по це інформує Independent.

Ріші Сунак консультуватиме Зеленського

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак долучився до Міжнародної консультативної ради президента Володимира Зеленського з питань економічного оновлення України. Відповідну інформацію оприлюднив незалежний радник з питань міністерських стандартів. Згідно з документами, Сунак розпочав неоплачувану роботу в раді, яка має допомагати українському уряду у відновленні економіки.

Очікується, що консультативна рада сформує групу міжнародних експертів, які надаватимуть рекомендації як президентові України, так і його економічній радниці - колишній віцепрем’єр-міністерці Канади Христі Фріланд. Коментуючи своє призначення, Ріші Сунак зазначив, що для нього було честю підтримувати Україну під час перебування на посаді прем’єр-міністра, а також високо оцінив лідерство Володимира Зеленського та стійкість українського народу. За його словами, Заходу потрібна сильна Україна, а її стійкість неможлива без потужної економіки.

Зазначається, що робота Ріші Сунака в консультативній раді стала черговим міжнародним призначенням після завершення його прем’єрства. Поряд із депутатським мандатом він також обіймає консультативні посади в Goldman Sachs, Microsoft та компанії у сфері штучного інтелекту Anthropic.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.