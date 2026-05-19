Бывший премьер-министр Украины отдал мошенникам 7 миллионов гривен: о ком идет речь

Бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко мошенники обманным путем заставили отдать им 7 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, где описали подробности дела, не называя имени бывшего высокопоставленного чиновника.

По версии следствия, в апреле мужчины 19 и 26 лет позвонили по телефону 79-летнему бывшему высокопоставленному чиновнику и представились ему работниками СБУ и следственной полиции. Они направили жертве поддельные повестки и сообщили, что якобы открыто уголовное производство по закупке дронов типа "Герань" для российской армии.

"Под психологическим давлением мужчина согласился на обыск по видеосвязи и показал свои сбережения. Затем, следуя указаниям мошенников, он сложил деньги в пакет и передал их мужчине, приехавшему в его дом. Пострадавший отдал 110 710 долларов США, 10 200 евро, а также сбережения и сбережения. перечислили на криптосчет организатора схемы, а другую валюту обменник отказался принимать.

Оба подозреваемых задержаны и сообщили им о подозрении в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Суд отправил их под стражу с возможностью внести залог в размере 4,9 миллиона и 3,3 миллиона гривен.

Пострадавшим оказался бывший советник президента Украины, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Сейчас Пустовойтенко как раз 79 лет, он занимал премьерский пост с 1997 года в конце 1999 года.

