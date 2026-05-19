Колишній прем'єр-міністр України віддав шахраям 7 мільйонів гривень: про кого йдеться

Колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка шахраї обманним шляхом змусили віддати їм 7 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі генерального прокурора, де описали подробиці справи, не називаючи імені колишнього високопосадовця.

За версією слідства, у квітні чоловіки 19 та 26 років зателефонували 79-річному колишньому високопоставленому чиновнику та представилися йому працівниками СБУ та слідчої поліції. Вони направили жертві підроблені повістки та повідомили, що нібито відкрито кримінальне провадження щодо закупівлі дронів типу "Герань" для російської армії.

"Під психологічним тиском чоловік погодився на обшук по відеозв'язку і показав свої заощадження. Потім, дотримуючись вказівок шахраїв, він склав гроші в пакет і передав їх чоловікові, який приїхав до його будинку. Потерпілий віддав 110 710 доларів США, 10 200 євро, а також заощадження в Ізраїлі. Долари та євро підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а іншу валюту обмінник відмовився приймати.

Обох підозрюваних затримали та повідомили їм про підозру у пособництві в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах. Суд відправив їх під варту з можливістю внести застави у розмірі 4,9 мільйона та 3,3 мільйона гривень.

Потерпілим виявився колишній радник президента України, експрем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко, повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Зараз Пустовойтенко якраз 79 років, він обіймав прем'єрську посаду з 1997 наприкінці 1999 року.

