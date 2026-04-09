Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Шахрайство з квартирою академіка Шалімова в Києві: як привласнили житло вартістю 4,8 млн грн

багатоповерхівки, академік Шалімов
У Києві шахраї привласнили та продали квартиру, в якій жив академік Шалімов / Офіс генерального прокурора України

Оболонська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру чоловіку, який незаконно оформив право власності на квартиру на Оболоні. У цьому помешканні раніше проживав академік Олександр Шалімов.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Житло було надано лікарю міською владою. Після смерті академіка у квартирі жила його дружина, а згодом — її родичка. Офіційне право власності на об’єкт оформлено не було. Зловмисники використали цю ситуацію та підробили документи про нібито інвестування коштів у будівництво квартири у 2005 році.

Влітку 2024 року на підставі цих паперів приватний нотаріус зареєстрував право власності на підозрюваного. Наступного дня чоловік продав нерухомість. Згодом новий власник перепродав житло юридичній особі.

За даними експертизи, вартість квартири становить понад 4,8 млн грн. Це майно мало перейти у власність територіальної громади міста. Наразі на помешкання накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому інкримінують підроблення документів, шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Довідково

Олександр Шалімов — видатний хірург, один із засновників української хірургічної школи та Інституту клінічної та експериментальної хірургії (нині — Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова). Він першим в Україні провів операції з пересадки підшлункової залози та частин печінки.

Він провів близько 40 000 операцій і став першим лікарем в Україні, який здійснив пересадку підшлункової залози хворому на діабет. Автор понад 830 наукових праць та 112 винаходів, створив в Україні два науково-дослідні інститути — у Харкові і Києві. Заслужений діяч науки УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 6–10-го скликань, Герой України.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва та СБУ розслідують шахрайську схему, за якою ексголова банку “Аркада” та забудовник привласнили понад 110 млн грн, виділених на будівництво житлового комплексу в столиці.

Автор:
Тетяна Ковальчук