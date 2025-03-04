Інвестори залишились без житла: ексголові банку "Аркада" та забудовнику загрожує 12 років за розтрату 110 млн грн

Поліція Києва та СБУ розслідують шахрайську схему, за якою ексголова банку “Аркада” та забудовник привласнили понад 110 млн грн, виділених на будівництво житлового комплексу в столиці.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Про хід розслідування

Слідство з’ясувало, що у 2014 році банк "Аркада" підписав угоду з будівельною компанією про зведення житлового комплексу в Дарницькому районі Києва. Інвесторські кошти, які мали використовуватися виключно на будівництво, зберігалися у спеціальному фонді під контролем банку.

У 2018 році ексголова правління банку спільно з генпідрядником організували шахрайську схему. Вони використали понад 110 млн грн інвесторських коштів для придбання корпоративних прав у підконтрольній їм будівельній фірмі, прикриваючись нібито запобіганням ризиковим ситуаціям у майбутньому.

На момент угоди реальна вартість придбаних корпоративних прав становила лише 1 грн, оскільки підприємство мало незадовільні фінансові показники та кредиторську заборгованість, яка дорівнювала отриманим коштам (понад 110 млн грн). До того ж, за два місяці до цього компанія розпочала процедуру банкрутства.

Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши інвесторів без житла.

Поліція Києва повідомила підозру фігурантам у розтраті понад 110 млн грн шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, що АКБ "Аркада" було засновано у 1993 році. Президентом банку та власником 74,8% акцій був Костянтин Паливода.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Костянтину Паливоді повідомили про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників банку.

Банк "Аркада" збанкрутував

Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Службовців банку "Аркада" підозрюють також у виведенні 11,5 мільйона гривень через схему з акційним продажем квартир.

Зауважимо, що компанія "Аркада-будівництво", пов'язана з банком "Аркада", зводила 39 будинків у житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

Після банкрутства банку будівництво було заморожене.