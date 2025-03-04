Инвесторы остались без жилья: экспредседателю банка "Аркада" и застройщику грозит 12 лет за растрату 110 млн грн

Полиция Киева и СБУ расследуют мошенническую схему, согласно которой экспредседатель банка "Аркада" и застройщик присвоили более 110 млн грн, выделенных на строительство жилого комплекса в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

О ходе расследования

Следствие выяснило, что в 2014 году банк "Аркада" подписал соглашение со строительной компанией о строительстве жилого комплекса в Дарницком районе Киева. Инвесторские средства, которые должны были использоваться исключительно для строительства, хранились в специальном фонде под контролем банка.

В 2018 году экспредседатель правления банка совместно с генподрядчиком организовали мошенническую схему. Они использовали более 110 млн грн инвесторских средств для приобретения корпоративных прав в подконтрольной им строительной фирме, прикрываясь якобы предотвращением рисковых ситуаций в будущем.

На момент сделки реальная стоимость приобретенных корпоративных прав составляла всего 1 грн, поскольку предприятие имело неудовлетворительные финансовые показатели и кредиторскую задолженность, равную полученным средствам (более 110 млн грн). К тому же за два месяца до этого компания начала процедуру банкротства.

В результате сделки жилой комплекс так и не был построен, оставив инвесторов без жилья.

Полиция Киева сообщила подозрение фигурантам в растрате более 110 млн грн путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отметим, что АКБ "Аркада" был основан в 1993 году. Президентом банка и владельцем 74,8% акций был Константин Паливода.

Напомним, в феврале 2021 года Константину Паливоде сообщили о подозрении в растрате 22,7 млн грн.вкладчиков банка.

Банк "Аркада" обанкротился

Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать.

Причиной отнесения банка к неплатежеспособным в НБУ назвали утрату банком права собственности на собственный офисный дом в центре Киева, который перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group.

Добавим, что чиновников банка "Аркада" подозревают также в выводе 11,5 млн грн из-за схемы с акционной продажей квартир.

Отметим, что компания "Аркада-строительство", связанная с банком "Аркада", строила 39 домов в жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

После банкротства банка строительство было заморожено.