Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию АО АКБ "Аркада": процесс занял менее 4 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Отмечается, что 29 июля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении государственной регистрации АО АКБ "Аркада" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк – ликвидирован.

При этом полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО АКБ "Аркада" прекращены.

Банкротство банка "Аркада"

Напомним, что Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать.

Причиной отнесения банка к неплатежеспособным в НБУ назвали утрату банком права собственности на собственный офисный дом в центре Киева, который перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Чиновников банка "Аркада" подозревают также в выводе 11,5 миллиона гривен через схемы с акционной продажей квартир.

Связанная с банком "Аркада" компания "Аркада-строительство" строила 39 домов в больших жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". После банкротства банка их строительство было заморожено и частично возобновлено после смены застройщика.

АКБ "Аркада" был основан в 1993 году. Президентом и собственником 74,8% акций банка "Аркада" был Константин Паливода.

В феврале 2021 года Паливоде сообщили о подозрении в растрате 22,7 млн. грн. вкладчиков.

А в марте 2024 года бывшему председателю правления АО АКБ "Аркада" и его заместительнице сообщили о подозрении в незаконном завладении 480 млн грн вкладчиков трех фондов банка.

Ликвидация банка "Аркада"

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада" было принято Нацбанком 25 сентября 2020 года. Пресс-служба ФГВФЛ тогда заявляла, что на процедуру полной ликвидации банка "Аркада" уйдет 3 года.

"Начата процедура ликвидации АО АКБ "Аркада" сроком на три года с 25 сентября 2020 года по 24 сентября 2023 года включительно", — говорилось в сообщении.

Однако, несмотря на планы, ликвидация банка "Аркада" заняла неполных четыре года, что все равно оказалось относительно быстрым процессом, ведь обычно ликвидация длится дольше — примерно 5 лет, а то и больше.

Например, ликвидация банка "Золотые ворота" продолжалась почти 8 лет, пока в конце 8 августа 2022 года ФГВФЛ не объявил о завершении ликвидации. Около трех лет заняла ликвидация "Фортуна-Банка", почти 4 – ликвидация "Уникомбанка". А ликвидация "Южкомбанка" и "Промэкономбанка" длилась 5 лет. Также 5 лет ликвидировали "Автокразбанк".