Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію АТ АКБ "Аркада": процес зайняв менш ніж 4 роки.

Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.

Зазначається, що 29 липня 2024 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення державної реєстрації АТ АКБ "Аркада" як юридичної особи. Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк - ліквідовано.

При цьому повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ АКБ "Аркада" припинено.

Банкротство банку "Аркада"

Нагадаємо, Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Службовців банку "Аркада" підозрюють також у виведенні 11,5 мільйона гривень через схему з акційним продажем квартир.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

АКБ "Аркада" було засновано у 1993 році. Президентом і власником 74,8% акцій банку "Аркада" був Костянтин Паливода.

У лютому 2021 року Паливоді повідомили про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників.

А у березні 2024 року колишньому голові правління АТ АКБ "Аркада" та його заступниці повідомили про підозру в незаконному заволодінні 480 млн грн вкладників трьох фондів банку.

Ліквідація банку "Аркада"

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада" було прийнято Нацбанком 25 вересня 2020 року. Пресслужба ФГВФО тоді заявляла, що на процедуру повної ліквідації банку "Аркада" потрібно 3 роки.

"Почато процедуру ліквідації АТ АКБ "Аркада" строком на три роки з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно", - йшлося у повідомленні.

Однак попри плани, ліквідація банку "Аркада" зайняла неповних чотири роки, що все одно виявилось відносно швидким процесом, адже зазвичай ліквідація триває довше – приблизно 5 років, а то і більше.

Наприклад, ліквідація банку "Золоті ворота" тривала майже 8 років, поки врешті 8 серпня 2022 року ФГВФО не оголосив про завершення ліквідації. Близько трьох років зайняла ліквідація "Фортуна-Банку", майже 4 – ліквідація "Унікомбанку". А ліквідація "Південкомбанку" та "Промекономбанку" тривала 5 років. Також 5 років ліквідовували "Автокразбанк".